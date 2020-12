"Tenien ordre per desallotjar uns espinacs i no una alqueria del segle XIX"

L’arribada aquest matí de diferents unitats d’antiavalots de la Policia Nacional a l’espai conegut com a Centre Social Okupat Anarquista l’Horta, al barri valencià de Benimaclet ha agafat totalment desprevinguts als activistes i usuaris del local, ja que no hi havia cap ordre judicial pendent d’execució. Amb tot, des de bon matí s’han començat a concentrar nombrosos veïns i simpatitzants, convocats per whatsapp i altres xarxes socials, per tal de saber que passava i protestar pel que semblava un evident desallotjament.



Un ostentós dispositiu policial bloquejava els carrers d’accés al centre social ja diverses illes abans d’arribar-hi. A dins de la casa, una alqueria del segle XIX envoltada per un ampli terreny amb desenes de parcel·les d’horts, només hi havia una persona que ha estat identificada per la policia. Immediatament, una empresa especialitzada ha començat a canviar totes les portes de l’edifici per altres de blindades, instal·lar alarmes i reixes a les finestres per evitar una nova okupació.

Cap a les deu del matí s’ha sabut que l’ordre de desallotjament havia estat emesa pel Jutjat d’Instrucció número 13 de València per una denúncia de la Sareb, el problema és que aquesta no anava dirigida cap a l’alqueria, sinó sols a una part del terreny dedicat a horts corresponent a uns 100 metres quadrats, aproximadament un 1% de tot el terreny del CSOA l’Horta. "Tenien ordre per desallotjar uns espinacs unes lletugues i no una alqueria del segle XIX", ha declarat a Públic Adrià Salabert, advocat el centre social.



Salabert ha confirmat que la Sareb ja ha interposat tres demandes civils per recuperar la parcel·la cadastral 28.345 però que totes han estat desestimades, ja que la propietat ha estat incapaç de localitzar-la exactament. "Davant d’aquesta derrota han decidit passar a la via penal, però l’actuació policial és un frau de llei i s’ha fet sense coneixement de l’Ajuntament no el jutge", assegura Salabert.

Papi Robles, diputada de Compromís i veïna de Benimaclet, ha explicat que des del seu grup parlamentari han demanat explicacions a la delegada del Govern, Gloria Calero per l’actuació policial i també per qui ha abonat el cost de tapiar la casa. "És que imagina que tens una ordre per desallotjar el 5è A i desallotges el 5è B –ha declarat Robles-, així que volem saber qui ha donat l’ordre d’entrar a la casa i perquè".

Agents de la Policia Nacional en el desallotjament del CSOA l'Horta. — Joan Canela

Recuperació de la casa

A mesura que la concentració anava creixent i corria la notícia de la il·legalitat de l’actuació policial, un grup de gent s’ha acostat a la línia d’agents per tal d’exigir poder accedir a l’espai. Després d’un moment de certa tensió, finalment, una de les línies policials ha accedit a deixar passar els manifestants, però pel que sembla, en una descoordinació de l’operatiu, una altra de la línia ha començat a carregar contra la gent que avançava, deixant diversos contusionats per cops de porra i la concentració trencada en dos, un grup davant la porta mateix del CSOA i l’altre al carrer a una illa de distància. Aquests han estat els fets més violents del matí.



Finalment l’operatiu policial ha optat per marxar cap a les 11 del matí, que és quan s’ha aprofitat per tornar a entrar a l’alqueria, i començar les feines per retirar les portes blindades. Salabert ha declarat que iniciarien "accions contra la Sareb pels danys causats a l’edifici". Hui a les set de la vesprada hi ha convocada una concentració a la plaça de Benimaclet per protestar per l’acció policial.

Centre cultural de barri

El CSOA l’Horta fa vuit anys que es va crear –amb el vistiplau del propietari- en una alqueria abandonada i els terrenys adjacents i durant aquest temps s’ha convertit en un dels motors culturals i socials de Benimaclet. Entre els projectes que ha desenvolupat n’hi ha de tan variats com una escoleta infantil o els citats horts veïnals, a més d’un gimnàs o una biblioteca. El suport veïnal que han anat guanyant al llarg d’aquests anys explica en bona mesura la ràpida i massiva mobilització, que ha aconseguit reunir gairebé tres-centes persones de diferents edats i ideologies en només tres hores.