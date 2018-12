Tensió al grup del PSOE i preocupació entre els "barons", que demanen a Sánchez que actuï a Catalunya

L'actitud del Govern estatal amb Catalunya comença a tensar i a preocupar diferents sectors socialistes, que exigeixen obertament una actuació més contundent de Pedro Sánchez, i que acabi ja amb les respostes condescendents davant el que consideren les constants provocacions i desafiaments de la Generalitat de Catalunya i, en concret, del seu president, Quim Torra. Si a l'Executiva de dilluns no es va destapar el debat -és el que té tenir un òrgan on tots comparteixen l'opinió del secretari general- sí que va passar aquest dimarts a l'habitual reunió del Grup Socialista, on diversos diputats del PSOE van defensar que cal acabar amb l'actitud complaent amb el Govern català i, a més, van culpar d'aquesta posició política als mals resultats obtinguts a les eleccions andaluses.



Una de les diputades més bel·ligerant en aquest aspecte va ser Soraya Rodríguez, que va demanar obrir un debat sobre el resultat a Andalusia i, en no obtenir resposta a la seva petició, va prendre la paraula per expressar que al PSOE li ha passat factura guanyar una moció de censura amb els independentistes i seguir negociant amb ells. Per a aquesta diputada, l'acostament amb els partits independentistes catalans no és ben vista a la resta d'Espanya i pot tenir un efecte molt negatiu en les eleccions municipals i autonòmiques que s'acosten.

Soraya Rodríguez va confirmar a Públic aquest posicionament i creu que el PSOE ha d'obrir el debat i la reflexió sobre si pot seguir recolzant-se en els partits independentistes per governar perquè, segons ha dit, tant ella com un altre grup de companys considera que això és un greu error que pot costar molt car. "Això no va contra Pedro Sánchez, ni contra ningú. És un tema molt seriós sobre el que hem de debatre i aprofundir perquè ens hi juguem molt"; afirmar.



També el diputat andalús, Antonio Pradas, va coincidir amb les reflexions fetes per Rodríguez, i no va ocultar que la relació amb els independentistes ha tingut el seu cost electoral a Andalusia i va demanar fermesa i claredat en els acords amb aquestes formacions, deixant clar que hi ha assumptes pels que no es pot passar. Diversos parlamentaris castellanomanxecs també van compartir aquesta anàlisi.



Així mateix, entre els barons hi ha gran preocupació per la situació a Catalunya i pel resultat andalús, i no dubten a vincular les dues coses. Qui més clar va parlar d'això va ser el president aragonès, Javier Lambán, que va dir que amb "els secessionistes no hi ha res a negociar". Lambán, en referència als incidents d'aquest cap de setmana, ha apuntat que si es tornen a repetir, "al Govern [espanyol] no li quedarà altra que assumir totes les competències en matèria de seguretat a Catalunya".

Les opinions de Lambán també són compartides en bona mesura pel president castellanomanxec, Emiliano García-Page, qui es mostra molt preocupat per l'actual situació, segons fonts consultades. Aquest dimecres concretarà quina és la seva posició i què li demana al Govern de Sánchez. I no cal dir que també Susana Díaz culpa del seu resultat a la política estatal i va recordar que les dues forces polítiques que més han denunciat l'actitud del Govern espanyol amb Catalunya -Vox i Ciutadans- han estat les que més ha pujat en vots. A més, l'encara presidenta andalusa va aplaudir que Sánchez actuï amb fermesa després dels incidents del cap de setmana perquè, segons ha dit, "no pot romandre impassible davant tot el que està succeint", va afirmar.

Fins on arribarà Sánchez?



Amb tot aquest ambient, Pedro Sánchez compareix aquest dimecres al Congrés per afronta la situació de Catalunya i, tot i que endurirà les seves posicions davant de la Generalitat, no se sap bé fins on pot arribar, perquè hi ha altres veus que creuen que s'ha exagerat tot el que ha passat aquest cap de setmana. En aquest sentit, polítics catalans independentistes i no independentistes consultats per Públic creuen que a Catalunya no hi ha cap convivència alterada, i que el Govern estatal li està fent el joc a la dreta entre les cartes que ha enviat a la Generalitat i les amenaces permanents de retirar les competències en seguretat.



Aquestes fonts creuen que tot es deu al resultat de les eleccions andaluses, i ara alguns assessors de Sánchez i els barons creuen que actuar amb mà dura davant de la Generalitat beneficiarà al PSOE electoralment. El que sembla descartat és que Sánchez es plantegi una nova aplicació de l'article 155 en funció dels incidents o de les declaracions de Torra sobre la via eslovena. I, pel que fa a la seguretat, tot apunta que es pot reforçar amb efectius de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, però tampoc està en la previsió inicial la retirada de la competències en matèria de seguretat.



Les dues posicions són les que haurà de conjugar Sánchez en la seva intervenció d'aquest dimecres davant el ple del Congrés, on estarà en joc molt més que l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat per a 2019, un tema que ja ha començat a preocupar menys al Govern central en tenir dissenyat el full de ruta tant si s'aproven o no.