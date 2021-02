La tensió es rebaixa en l'inici de la segona setmana de protestes per l'empresonament de Hasél

Gairebé una setmana després de l'empresonament del raper lleidatà Pablo Hasél, la tensió es rebaixa en l'inici de la segona setmana de protestes en suport a l'artista. Barcelona, Girona i Tarragona han estat els principals escenaris de les mobilitzacions d'aquest dilluns, a les quals han assistit menys persones que a les convocatòries anteriors i on també hi ha hagut menys aldraulls.



A Barcelona, els manifestants han fet llançaments de vidres i pedres contra els Mossos, com en els dies anteriors, i han cremat alguns contenidors al carrer Girona amb Ronda Sant Pere, però els incidents han estat menys importants que en dies anteriors. Els Mossos han dispersat els concentrats pujant a la vorera de Gran Via, pujant amb els furgons sobre la vorera, provocant algunes corredisses. També han detingut dues persones per requeriments pendents i una tercera per desordres públics, aquesta a Gran Via amb carrer Girona. La manifestació ha començat a l'Arc de Triomf, ha baixat per Passeig Picasso, ha seguit per Marquès d'Argentera i ha pujat per Via Laietana. Els concentrats han continuat llavors per la zona del Palau de la Música, on també s'ha cremat algun contenidor. Han bolcat i entrecreuat bastants al carrer Girona, però alguns no els han pogut encendre perquè estaven mullats per la pluja.

A Tarragona, prop d'un centenar de persones s'han concentrat per cremar fotos dels Borbons i reclamar l'alliberament de Pablo Hasél. El punt de trobada ha estat l'estàtua dels Despullats, al bell mig de la Rambla Nova, i s'han cridat proclames com "els Borbons als taurons". Els manifestants s'han emplaçat a reunir-se de nou aquest dimecres al mateix punt per fer una assemblea oberta i debatre sobre les accions a dur a terme en els propers dies.

Pel que fa a Girona, unes 200 persones s'han tornat a manifestar a Girona aquest dilluns a les set de la tarda contra l'empresonament de Pablo Hasel, a favor de la llibertat d'expressió, reclamant l'amnistia i exigint la dissolució de la Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra. La marxa ha començat a les set de la tarda a la plaça 1 d'octubre i ha continuat per l'avinguda Jaume I, la rotonda de l'edifici dels jutjats i el Barri Vell. Ha acabat davant la delegació de la Generalitat, on un grup de manifestant ha enganxat cartells reclamant l'absolució de Marcel Vivet i pancartes on s'hi podia llegir"'Escac i mat". "Seguirem al carrer", han llegit al final del manifest.

Durant la manifestació, han cridat proclames com "Llibertat detingudes", "Girona serà la tomba del feixisme", "No passaran", "No hi ha violència si no hi ha policia" o "Els Mossos també són forces d'ocupació". La marxa ha acabat sense incidents i hi ha hagut poca presència policial al llarg del recorregut. De fet, només hi ha hagut furgonetes dels antiavalots protegint edificis com la subdelegació de l'Estat i els jutjats de l'avinguda Ramon Folch.

