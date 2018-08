Tensions durant la marxa silenciosa de l'ANC i els CDR per les víctimes del 17A

El silenci es contagia al pas dels manifestants en la catedral de Barcelona. Són uns pocs centenars i han sortit des de Plaça de Catalunya a les 19h de la tarda. Abans de començar, el membre de la Assembla Nacional Catalana (ANC) Eduard Vidal es dirigeix a l'assitència per recordar-los que la marxa serà silenciosa en alguns trams i acabarà amb una cançó. Abans de començar a moure's Vidal celebra que la policia no els hagi retirat els símbols. Les banderes independentistes són poques però els cartells parlen per si sols.

Aquesta manifestació de la ANC i els CDRs porta fent-e cada divendres al centre de la ciutat des de l'empresonament dels polítics catalans i els antics presidents d'Òmnium i la ANC, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Però aquest no és un divendres qualsevol. F.G, també membre de l'ANC, explica que la quantitat d'assistents és avui quatre vegades major de l'habitual: "normalment som uns 170", comenta. Aquest divendres els missatges dels cartells també són diferents. Hi ha qui exigeix explicacions al govern espanyol sobre Abdelbaki És Satty, confident del CNI i cervell dels atemptats que just un any enrere van acabar amb la vida de 16 persones a Barcelona i en la localitat costanera de Cambrils. Altres cartells dels manifestants es dirigeixen directament al rei Felip VI, a qui acusen de tràfic d'armes amb Aràbia Saudita; alguns eslògans aposten per la lluita contra la islamofòbia i el suport a la comunitat musulmana local.



Segons explica el mateix Vidal a Públic, aquesta marxa de la tarda l'ha organitzat l'ANC en col·laboració amb membres dels CDR. Al matí, les persones migrants tancades a l'escola Massana des de fa mesos també han acudit a l'acte commemoratiu en homenatge a les víctimes, però l'activista migrant Norma Falconi ens explica que ho han fet sense pancartes. A l'altura de Portal de l'Àngel un home es creua amb la marxa i s'indigna, probablement pels llaços i les flors grogues. Una manifestant confessa que no té el costum d'anar a les manifestacions setmanals, però puntualitza que la data d'avui és assenyalada i li semblava important fer acte de presència. Prop de l'Ajuntament, un turista tira fotos a la cara d'un ancià amb barretina el cartell del qual contra el rei es llegeix a l'inrevés, i arribat el moment els manifestants donen voltes silencioses al voltant de la plaça Sant Jaume, orientats en part per les instruccions d'alguns organitzadors.

Ja a les Rambles, una altra parella de manifestants sosté un cartell en portuguès fet a mà, i l'home puntualitza en català que ell és portuguès i ha volgut homenatjar així a les víctimes portugueses que van morir. La dona que acompanya al portuguès afegeix que "al matí teníem por de trobar-nos amb els altres perquè som gent de pau", i l'home respon que "aquesta és la veritable marxa silenciosa", en al·lusió als esbroncs que la periodista Gemma Nierga va rebre el matí d'aquest divendres per part d'un grup de persones que li exigien parlar en castellà. Al punt 0 del mosaic torna el silenci. El lloc de les Rambles on la furgoneta de Younes Abouyaaqoub es va aturar després de l'atropellament massiu que va acabar amb la vida de 15 persones està cobert de flors com ho estava fa un any.



Els manifestants envolten les corones que pel matí havien dipositat representants polítics locals i autonòmics de tots els partits. Davant l'arribada de la marxa de la ANC i els CDR al punt 0 la tensió comença a sentir-se "Cada cosa al seu temps, això demà", exclama una anciana. Prop d'ella, un altre home declara "això és gentuza", al que segueixen comentaris d'un tercer que afegeix "nosaltres també volem deixar flors". Des de l'interior de la rotllana que envolta les corones, una manifestant recorda que el millor és no respondre davant les provocacions: "Silenci, silenci no els respongueu". Sona una guitarra i una veu gens extraordinària, més aviat senzilla. És la mateixa veu i la mateixa guitarra que fa sonar el Cant dels ocells i Els Segadors cada divendres, però avui la melodia i la llengua és una altra. És l'himne de la pau, aquest que va inventar John Lennon. En el vers sobre les religions, l'home puja el to de veu, visiblement emocionat. Un afroamericà diu great job, sir, i la seva veu sona amb una autoritat greu.



Mentre la major part dels assistents i transeünts cantava l'Imagine a l'uníson se sentien alguns altres insults de les mateixes tres persones, que es queixaven de la utilització de llaços i flors grogues i dels missatges per als presos polítics i exiliats catalans. Des del grup, una altra pancarta: aquesta en honor a l'ex-conseller Joaquim Forn i al major Trapero, que es va guanyar les simpaties de bona part de l'opinió pública i que avui està acusat de sedició per l'1 d'Octubre.