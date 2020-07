Tercer grau pels presos polítics

Les juntes de tractament de les presons de Lledoners, Puig de les Basses i Wad-Ras han proposat per unanimitat la concessió del tercer grau per als nous presos polítics independentistes. La decisió, anunciada pel secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima de Catalunya, Amand Calderó, haurà de ser ratificada en un termini màxim de dos mesos pel servei de classificació del Deparatment de Justícia. Calderó, però, ja ha avançat que Justícia no esgotarà el termini i es pronunciarà abans. Fins aleshores, no serà aplicable. En darrer terme, però, podria ser el Tribunal Suprem qui validi o no el règim obert pels nou presos independentistes -condemnats a entre nou i 13 anys de presó en el judici del Procés-. Dependrà de si la Fiscalia recorre el tercer grau.



La revisió del grau dels presos polítics s'havia de fer com a tard el 9 de juliol, quan es complia la classificació inicial en segon grau, en una decisió que en aquella ocasió les juntes de tractament no van prendre per unanimitat. Tenint n compte que els nou presos polítics ja surten de dilluns a divendres de la presó per anar a treballar o exercir tasques de voluntariat, la concessió del règim obert sobretot canviarà la situació els cap de setmana, ja que podrien anar a dormir a casa seva i no haver de fer-ho al centre penitenciari respectiu. La Fiscalia, que ja va recórrer en tots els casos l'aplicació de l'article 100.2 als presos polítics -a través del qual surten a treballar o a fer voluntariat-, podria oposar-se al tercer grau un cop el Departament de Justícia hagi ratificat la decisió.



En la roda de premsa en què ha anunciat el tercer grau, Armand Calderó ha demanat que la decisió de les juntes no es facin servir com a "armes llancívoles". "Les juntes fan la seva feina. Són decisions tècniques que, no obstant, tenen conseqüències polítiques", ha afegit. Segons Calderó, l'article 72.4 de la llei penitenciària resumeix la situació actual: "No es pot mantenir en un grau inferior a algú que pot estar en un grau superior".

Reaccions dels presos

Després de l'anunci de les juntes de tractament, han arribat les reaccions dels presos polítics. El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha comentat via Twitter que "vam fer el que havíem de fer. I segueixo totalment convençut de la legitimitat de la lluita noviolenta i la desobediència civil com a instruments per transformar la societat. Cap tribunal ens impedirà exercir drets fonamentals". Cuixart està condemnat a nou anys de presó.