La tercera onada a Catalunya ja supera els ingressos a hospitals i UCI amb Covid de la segona

La tendència dels darrers dies ja augurava el que, finalment, mostra el recompte del Departament de Salut d'aquest dimecres: els ingressos hospitalaris per la Covid-19 ja han superat el màxim de la segona onada, així com ho han fet els de les UCI. Hi ha 2.825 pacients als hospitals catalans per coronavirus, sobrepassant el pic dels 2.811 ingressos que es van registrar el 8 de novembre de 2020 i apropant-se al màxim de la primera onada de 2.870, registrat el 15 d'abril. Pel que fa a la pressió a les UCI, ja hi ha un total de 612 persones a llits de crític, superant el pic dels 594 pacients de la segona onada, registrat el 10 de novembre, i el llindar dels 600 pacients només depassat durant la primera onada, quan es van arribar a un màxim de 1.528 pacients a les UCI el 6 d'abril.



D'acord amb la situació epidemiològica actual, el Procicat ha decidit allargar les mesures actuals contra la pandèmia dues setmanes més, fins diumenge 7 de febrer, segons ha avançat el 324. Això suposa mantenir el confinament municipal diari, el tancament dels centres comercials i de botigues de més de 400 metres quadrats i dels comerços petits els caps de setmana. Salut ja va dir que veia probable superar els 4.000 pacients ingressats als hospitals, molt per sobre del que es va arribar a registrar l'abril de 2020, i les 700 persones a les UCI. La mateixa consellera de Salut, Alba Vergés, va pronosticar que se superarien les xifres de la segona onada properament.

Tot i l'enorme pressió assistencial, els indicadors epidemiològics semblen alentir-se progressivament. La velocitat de contagi (Rt) ha baixat sis centèsimes en les darreres 24 hores i se situa en l'1,09, una xifra que indica que cada 100 positius contagien una mitjana de 109 persones més. Aquesta dada s'apropa a poc a poc al llindar de l'1, que, si s'excedeix cap amunt, assenyala que el virus està en expansió. També baixa el risc de rebrot 31 punts fins als 678, encara molt per sobre del llindar dels 100 a partir del qual es considera que la situació epidemiològica és molt greu.

S'han declarat 3.886 nous casos confirmats per PCR o TA, una xifra que també es va allunyant progressivament dels 5.000 casos diaris que es van arribar a registrar la setmana passada. Per contra, la incidència a 14 dies per cada 100.000 habitants puja i passa de 641,33 a 647,36. La xifra de PCR i TA practicades segueix en augment i el percentatge de positivitat està al 8,77%, per sobre de la recomanació de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que alerta que la situació epidemiològica és greu si se supera el 5%.



Finalment, s'han registrat 69 noves morts i el total és de 18.284. D'altra banda, la campanya de vacunació segueix endavant i ja són 161.481 els catalans que han rebut la primera dosi, 6.444 més. També n'hi ha 872 que ja han rebut la segona, 478 més.



17 casos de la soca britànica

Catalunya també ha confirmat ja 17 casos de la soca britànica, segons ha explicat el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon. "Això anirà creixent", ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio. Ha reconegut que aquesta nova variant el "preocupa" perquè si és més transmissible hi haurà més casos i això derivarà en més malalts greus que poden acabar ingressant en una UCI.



Per tal de poder fer una vigilància més acurada, Vall d'Hebron, l'Hospital Clínic, l'Hospital Germans Trias i Pujol i el de Bellvitge faran un estudi de seqüenciació més precís, que començarà amb l'anàlisi aleatòria d'un 10% de casos positius arreu del territori, uns 350 diaris. D'aquesta manera es pretén fer una vigilància i monitoratge "més avançat" de la que s'estava fent fins ara.