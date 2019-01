Una tercera víctima d'abusos sexuals denuncia el monjo Andreu Soler

Un home de 63 anys ha revelat que el 1971, quan era un adolescent, va ser víctima d'abusos sexuals per part del monjo de l'Abadia de Montserrat Andreu Soler, mort el 2008 després d'estar quaranta anys al capdavant del grup d'escoltisme del monestir. Ja és la tercera víctima que denuncia aquests fets contra Soler.



En declaracions a El Periódico, J.R. Martínez, nascut a Almeria el 1955, afirma que va arribar a Montserrat el 1970 per treballar al monestir durant l'estiu, i que entre aquest any i 1975 va acudir a l'abadia en l'època estival per ajudar els monjos. De la mateixa manera que els dos denunciants anteriors, J.R. Martínez relata que una nit el religiós es va introduir en el seu llit i li va fer tocaments als genitals amb l'excusa de parlar-li de la masturbació mentre li instava a no caure en la temptació.

J.R. Martínez assegura que a partir de llavors va tractar d'evitar al germà Soler i d'"oblidar" l'episodi, i encara que assevera que no li ha quedat "cap seqüela" d'aquell moment, "per més anys que hagin passat, ho tinc present". També recorda que "entre els companys es donava per fet que Soler tenia la mà llarga", i diu no explicar-se "per què ningú a Montserrat va intervenir" perquè "resultava evident que deixar-ho a càrrec dels joves no era adequat".



Amb ell, són tres els testimonis que revelen haver estat víctimes del monjo Andreu Soler quan eren adolescents, després que la setmana passada es fes públic el cas de Miguel Hurtado, un psiquiatre resident a Londres que sosté que el clergue va abusar d'ell quan formava part del moviment scout de Montserrat.

El Diari Ara va donar a conèixer ahir un segon cas, el de Ricard Zamora, que en l'actualitat té 55 anys i que assegura que entre el 1997 i el 1998, quan tenia 15 o 16 anys, el religiós també es va ficar en el seu llit i li va realitzar tocaments als genitals. Zamora reconeix que llavors es va quedar en estat de 'xoc' i que, una vegada el sacerdot va abandonar l'habitació, va decidir fugir del monestir per la finestra del quart, malgrat que assegura que aquesta vivència no li ha comportat "cap trauma" i que ha arribat fins i tot a prendre-se-la "amb humor".



L'abadia de Montserrat, que fins ara només tenia constància de la denúncia de Miguel Hurtado, denunciada per primera vegada fa 20 anys, assenyala que totes les noves denúncies s'analitzaran a la comissió independent creada aquesta mateixa setmana per a estudiar possibles casos d'abusos a menors en la comunitat benedictina. Aquesta comissió ha posat a la disposició de qui ho desitgi el correu electrònic transparencia.montserrat@gmail.com. on es pot enviar qualsevol informació sobre fets relacionats amb el tema d'abusos sexuals a menors vinculats a Montserrat.