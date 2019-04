El judici a la cúpula del procés ha acollit diversos moments sorprenents, gairebé surrealistes, però la declaració de la testimoni Pilar C.V., apoderada en un col·legi electoral en el referèndum de l'1 d'octubre de 2017, i cridada per la defensa d'Oriol Junqueras, ha estat per sobre de la mitjana.



La testimoni relatava aquest dimarts davant la Sala penal del Tribunal Suprem que els policies que van intervenir per frustrar la votació de l'1-O no es van portar material electoral del col·legi Nostra Llar de Sabadell, en el qual ella exercia com apoderada, però sí que es van confiscar "material escolar, disfresses, joguines". Segons el seu relat, i sense que pogués explicar amb quina fi ho van fer, els agents es van emportar aquestes disfresses i joguines en una "bossa d'escombraries".



Aquests fets haurien tingut lloc al voltant de les 9.00 del matí, quan van aparèixer "els antidisturbis". "Van rebentar la porta de la cuina, van entrar al gimnàs", explicava la testimoni: "Vaig veure com un policia va aixecar una porra a una àvia asseguda a una cadira", va apuntar.

La nit anterior al referèndum la va passar al col·legi. Van fer "ioga, teatre, activitats esportives", i ella només va apreciar que hi havia urnes al centre l'endemà al matí. "Quan em vaig aixecar, les urnes ja estaven en el col·legi", assegurava. Els agents, segons el seu relat, haurien entrat al centre "amb porres, trencant una vidriera" -malgrat que la porta estava oberta-, mentre els ciutadans concentrats a l'interior estaven manifestant-se "a terra, amb les mans aixecades".



A més, l'apoderada, que assegurava haver-se postulat com a voluntària, i haver rebut una acreditació d'ERC, també va assegurar que els Mossos d'Esquadra van permetre la votació que estaven cridats a impedir, i fins i tot el recompte dels vots. "Hi havia una parella dels Mossos, i el que estaven fent era auxiliar als ferits", rememorava alguna cosa abans.



En aquest escenari, i tenint en compte que diversos elements del seu relat no afavorien a les defenses, el lletrat Mariano Bergés, advocat de l'exconsellera Dolors Bassa, ha demanat torn a preguntar, quan ja havien acabat d'intervenir les acusacions, per incidir en els fets. La testimoni havia reconegut que estaven impedint l'accés a la policia, i el lletrat volia que subratllés que van exercir aquesta resistència de manera pacífica, des de terra i amb les mans aixecades, clamant que volien votar.



Precisament, el paper que la testimoni atribuïa als Mossos és un dels extrems negats per les defenses, que intenten demostrar que els policies catalans sí que van col·laborar per frustrar la votació. En total, hi ha una quinzena de testimonis cridats a comparèixer en aquesta jornada, si bé les defenses saben que diversos elements del relat d'aquesta testimoni no els afavoreixen, com tampoc que un altre dels cridats a atestar afirmés, poc després, que els policies es van emportar el menjar per a celíacs d'una altra escola.