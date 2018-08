Dos testimonis protegits declaren en la causa pels atemptats de Barcelona i Cambrils

El jutge Fernando Andreu interroga aquest illuns a dos testimonis protegits en la causa pels atemptats del 17-A, un d'ells veï d'Alcanar (Montsià), localitat de l'explosió en la qual van morir dos membres de la cèl·lula que els va perpetrar, entre ells el presumpte líder, l'iman de Ripoll.



Andreu ha decidit citar-los en l'auto en el qual va acordar aixecar parcialment el secret del sumari, que es manté no obstsant per a les peces relatives a les entrades i registres, les comunicacions telefòniques, de protecció de testimonis i de comissions rogatòries. Segons el jutge, aquestes quatre peces seguiran secretes ja que se segueixen practicant diligències que resulten "complexes i extenses" i que, de ser conegudes per les parts afectades, "podrien fer estèril tota l'actuació sumarial seguida".

Tot i l'aixecament parcial del secret a les peces en les quals s'estima que no perjudicarà les investigaions, Andreu ha decidit que les parts no poden treure del utjat les imatges de la cèl·lula terrorista manipulant explosius a la casa d'Alcanar, que va saltar pels aires durant la víspera dels atemptats, ni les que reflexteixen el moment de l'atropellament mortal a les Rambles.



Només ha permés que les visualitzessin a la secretaria del jutjat, amb l'expressa probhibició d'efectuar còpia per evitar la seva possible difusió externa, adverteix l'auto. Quasi un any després dels atemptats, en els quals van morir 16 persones i un centenar van resultar ferides, la peça principal de la causa oberta a l'Audiència Nacional pel 17-A constas de 21 toms.

El magistrat ha aixecat el secret de la peça, la única que està digitalitzada i també de les relatives a les víctimes, els investigats morts, els danys materials, les personacions i sobre la situació personal i patrimonial dels investigats.



Paralel·lament, el jutge ha esestimat en una altra interlocutòria la petició de l'Ajuntament de Ripoll (Ripollès) -localitat d'on procedien la majoria de joves integrants de la cèl·lula terrorista-, per poder-se personar com a acusació particular al procediment judicial sobre els atemptats. Qüestiona que l'assistència a veïns de la localitat "vulgui dir convertir-se eventualment en perjudicat directe de tot delicte existència del qual faci necessari la presentació d'un servei".