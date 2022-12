El Tiana Negra 2023 durarà una setmana i tindrà per primer cop actes infantils

L'onzena edició del festival de novel·la negra Tiana Negra amplia els dies de programació i s'allargarà tota una setmana. El gruix d'activitats seran el 20, 21 i 22 de gener, però l'inici serà el dia 14. A més, per primera vegada, el certamen comptarà amb activitats infantils per apropar el gènere al públic més jove. Com és habitual, la Sala Albèniz de Tiana (Maresme) serà l'epicentre del festival, tot i que aquest any hi haurà un espai de literatura negra infantil al parc Doctor Mascaró.



Entre els actes més destacats del Tiana Negra 2023, hi ha l'homenatge a Agustí Vehí en el desè aniversari de la seva mort; una taula rodona sobre la fusió de gèneres (negre, fantàstic, ciència-ficció); la Ruta del Crim de Tiana, un recorregut dramatitzar per diferents indrets del poble que han estat l'escenari de crims; la presentació de la darrera novel·la de François Thomazeau, Marsella confidencial; i la representació de Doppelgänger, una peça teatral en la que un detectiu i la seva assistent intent resoldre un assassinat.

També estaran presents al festival les autores Mariló Àlvarez (Suïcidis, S.A), Pere Figueras (Fets caldo), Joan Carles Ventura (Fletxes desviades), Rosana Andreu (Una taca de sang), Juan Cal (Crim al bancal), Toni Cotet (Joc de nit), Maria Ripoll (El que no veus), Sebastià Roig i Toni Benages (El cercle de Loplop), Jordi Fernando Aloy (L'assassí del Tirant), Jordi Boixadós (Mentre la neu sigui blanca), Raquel Gámez-Serrano (Malabèstia), Rafael Vallbona (La musa de la plaça Reial) i Sebastià Bennasar (Quinqui connection).

Com cada any, el Tiana Negra acollirà a més l'entrega del desè Premi Memorial Agustí Vehí i també ha creat dos nous guardons, el Premi Trajectòria a la Creació i el Premi Trajectòria a la Traducció, amb l'objectiu de posar en relleu la importància d'autors i traductors del gènere negre en català.