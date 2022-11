'Timere', un recorregut per les pors de Gabriel Ferrater que només es podrà veure al Romea

Enguany fa 100 anys que el poeta Gabriel Ferrater va néixer a Reus i 50 que es va suïcidar a Sant Cugat del Vallès. Ferrater va ser més un filòleg, estudiós i professor que no pas poeta, però en un breu període va escriure uns poemes que el van posar en primera línia de la poesia catalana. Tanmateix, la seva figura segueix sent avui dia molt desconeguda. Per commemorar l'obra i vida de l'artista, el Departament de Cultura va decretar que 2022 seria l'Any Ferrater. Així, durant els darrers mesos han tingut lloc diversos esdeveniments i projectes on Ferrater ha sigut el protagonista.

Coincidint amb la celebració, el Teatre Romea acollirà aquest dilluns l'obra Timere. Es tracta d'un projecte de Quatre Gotes i Kamchàtka basat en el poema narratiu In Memoriam de Gabriel Ferrater, el qual recull les sensacions, sentiments i pors de l'autor durant la Guerra Civil Espanyola. Com bé diu el seu nom, l'obra gira al voltant de la por (timere en llatí vol dir témer), i compta amb dues grans particularitats.

La primera és que es faran només dues representacions el mateix dilluns (una a les 19h i l'altra a les 21h) i totes les entrades ja s'han exhaurit. La segona peculiaritat és que es tracta d'una obra nascuda, principalment, d'una barreja entre teatre de carrer i un recital de poesia. "El públic no viurà una obra de teatre, ni un recital ni teatre de carrer. Serà un espectacle immersiu totalment diferent, una hibridació de gèneres", resumeix Andrés Noarde (nom artístic), membre de Quatre Gotes.

L'aposta final de l'obra és que és un espectacle immersiu, ja que converteix els assistents en protagonistes en un espai ambientat en les pors i l'experiència recollida a In Memoriam. "Intentarem que el públic faci un recorregut a través de la por i acabi formant part del poema. No serà un espectacle convencional on hi ha un escenari i un públic, sinó que aquest últim acompanyarà als artistes durant un recorregut", confessa el membre de Quatre Gotes.

L'origen de 'Timere'

Aquest singular projecte va néixer a partir del recital de poesia amb música de Gabriel Ferrater dut a terme per Quatre Gotes. "L'obra de Ferrater és principalment coneguda per una temàtica amorosa i sobre el pas del temps. Tanmateix, In Memoriam parla sobre el moment en què va esclatar la Guerra Civil", confessa Noarde.

Marcats pel seu to i peculiaritat, els membres de Quatre Gotes van decidir donar a conéixer l'obra de Ferrater a través d'un recital que pren el nom del poema. "Aquest recital s'ha fet durant tot aquest any a molts llocs de Catalunya. Tanmateix, volíem portar aquest espectacle a Barcelona i en un espai especial", explica Noarde.

"Aleshores, vam contactar amb la Fundació Romea, els quals ens van proposar optar per un format molt diferent al qual correspondria a un recital convencional. Aquí és on ens associem amb Kamchàtka, una companyia de teatre de carrer, i comencem a construir Timere". Ara, plasmaran tots els mesos de treball i preparació en una experiència que, en principi, "només es farà una vegada".