El títol de Batxillerat es podrà aconseguir amb una assignatura suspesa

El Govern espanyol ha aprovat eliminar els exàmens de recuperació en l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria (ESO) a partir d'aquest mateix curs escolar. L'executiu de Pedro Sánchez ha donat llum verda aquest dimarts a un decret que regula l'avaluació, promoció i titulació en l'Educació Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional (FP). El Ministeri d'Educació ha descartat permetre a les autonomies decidir si mantenien les proves de recuperació de juny i setembre de forma transitòria el curs 2021-2022 després que el Consell d'Estat determinés que no poden haver-hi criteris diferents a cada comunitat. Ho ha explicat la ministra d'Educació, Pilar Alegría, en roda de premsa després del Consell de Ministres.

El decret també permet obtenir el títol de Batxillerat amb una assignatura suspesa i passar de curs a l'ESO sense límit de suspensos així com obtenir el títol. Serà una decisió de l'equip docent. Alegría ha remarcat que la norma l'únic que fa és desenvolupar la Llei Orgànica de Modificació de la LOE (LOMLOE) -coneguda com a 'llei Celaá'- i que pretén "adequar-se als estàndards europeus".



Alegría ha defensat que el text posa el focus en "l'avaluació continuada", en la "personalització" dels processos d'aprenentatge, en el treball "col·laboratiu" del professorat i evita considerar repetir un curs com la solució per a la millora de l'alumne que tingui dificultats.



La ministra d'Educació ha destacat que un 30% dels estudiants amb 15 anys ha repetit un curs i que això no es tradueix en una millora de la taxa d'abandonament escolar. Per això, Alegría ha defensat que cal centrar-se en la "detecció primerenca de les dificultats dels estudiants al llarg de l'etapa educativa".