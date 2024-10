TMB retira l'últim tren amb amiant de la xarxa de metro de Barcelona

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha retirat l'últim tren amb elements d'amiant que quedava a la xarxa de metro de Barcelona. El darrer comboi de la sèrie 4.000 ha efectuat aquest dissabte la seva última volta entre les estacions d'Hospital de Bellvitge i Fondo (L1), després de més 100 milions de quilòmetres (entre tota la flota de la sèrie). Segons TMB, "la presència d'aquest material no estava a la vista ni representava cap perill per les persones usuàries".

👋 Amb➕de 100 milions de km (entre tota la flota de la sèrie) el darrer comboi format pels motors 4045-4046-4047-4048 i remolc 4312, ha efectuat avui la seva última volta que ha tingut l’honor de conduir l’Inma Pineda.

Imma Pineda ha tingut l'honor de ser l'última conductora. "Em fa molta il·lusió, però també molta pena. Són els trens amb els quals vaig començar a conduir i m'hi he passat mitja vida", ha explicat a l'ACN. Els trens de la sèrie 4000, dissenyats juntament amb els de la sèrie 3000, van entrar en servei a l'L1 entre el 1987 i el 1990 per substituir de manera progressiva als trens de la sèrie 400.

La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha subratllat que "avui s'ha assolit un dels objectius principals de TMB: s'han reemplaçat tots els vehicles amb components d'amiant". Tot i això, encara hi haurà un 10% de l'amiant que es troba a la infraestructura i que "està previst que s'acabi de retirar, com a molt tard, l'any 2026".

Bonet ha anunciat que la Fundació TMB conservarà tres vehicles de la sèrie 4000: dos motors i un cotxe. A més, ha destacat que l'entrada en servei de les noves sèries 7000 i 8000 "ha fet possible substituir 50 trens per models més moderns, còmodes i accessibles, garantint així un servei eficient per a la ciutadania."



Els nous trens de la sèrie 8000

El 7 de juliol de 2023 va entrar en servei el primer tren de la nova sèrie 8000, que progressivament ha anat incorporant-se a l'L1 per substituir els antics vehicles de la sèrie 4000. Aquests nous combois, "més sostenibles i accessibles", segons TMB, formen part de la compra de material ferroviari més gran en la història de l'empresa municipal.

Pineda ha explicat a l'ACN que "és trist deixar anar" els trens de la sèrie 4000, que van representar fa quatre dècades "un salt tecnològic", però que "s'ha de tancar una etapa i deixar pas a la nova sèrie 8000".