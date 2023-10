Torna a Besalú la fira Liberisliber amb una setantena d'editorials independents 

Besalú (Garrotxa) torna aquest cap de setmana a convertir-se en l'amfitriona de Liberisliber, la fira d'editorials independents. Després de dos anys d'aturada per desavinences amb l'administració, la fira torna amb la voluntat de créixer i tenir més presència al llarg de l'any amb recursos en línia i trobades professionals.

Enguany hi participen una setantena d'editorials, 57 de les quals són catalanes. La idea de totes elles és acostar el seu catàleg als lectors i descobrir-los lectures que no es troben en les llibreries convencionals. Hi haurà novetats, però també llibres que costen de trobar.

El certamen, que a banda dels estands inclou un festival literari, inaugura en aquesta ocasió el seu primer eix temàtic: l'art de llegir. Hi haurà una trentena d'activitats dirigides al públic general, familiar i professional.