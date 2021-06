Els tècnics de Salut Pública del Ministeri estatal fa temps que debatent sobre la tornada a la vida sense màscares. Posar una data fixa és complicat: serà a finals de juny, juliol, agost o quan passi l'estiu? Tot depèn de dues grans claus: com avancen la vacunació i la incidència. Fins al moment, l'única cosa que sembla més clar és que juliol sembla el mes clau i que es busca que les primeres relaxacions sobre l'ús de la mascareta a l'aire lliure siguin alhora en tot el territori estatal.



Aquest assumpte porta parlant-se ja unes setmanes, però va prendre més rellevància aquest dilluns després que el president de Castella i Lleó, Emiliano García-Page, proposés públicament que les màscares deixessin de ser obligatòries en espais públics a l'aire lliure durant el mes de juny. Posteriorment, i després de ser preguntat pels mitjans de comunicació, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, va dir que tot apuntava al fet que es podria flexibilitzar l'ús de les màscares a finals de juny o a mitjans de juliol.



No és la primera vegada que les Administracions i les autoritats sanitàries tracten aquest assumpte que, a més, es parlarà aquest dimecres en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. Hi ha arguments a favor com la baixada de la incidència i que pot ser una mesura que ajudi a combatre la coneguda com a fatiga pandèmica, però també hi ha uns altres en contra: hi ha cert risc perquè sigui prematur o que la no obligatorietat en l'exterior relaxi el seu ús en altres llocs en els quals és important seguir amb ella com a interiors o en el transport públic.



Durant els últims mesos, diversos països han anat flexibilitzant ja l'ús de les màscares com Austràlia, Israel, Polònia o Hongria. Als Estats Units els vacunats amb la pauta completa tampoc han de portar la màscara a excepció d'estar en un interior o en un lloc molt concorregut. Al Regne Unit també es va acabar amb l'obligatorietat d'usar màscares a l'aire lliure el passat 22 d'abril.



Hi ha debat entre els experts sobre la data més adequada, però sí que hi ha consens sobre el fet de començar relaxant l'ús a l'aire lliure perquè, al llarg de la pandèmia, ja s'ha demostrat que el risc de contagi en exterior és molt de menor que en interior. A més, una de les institucions de major referència, el Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC), va emetre ja a la fi d'abril un informe en el qual recomana relaxar l'ús de les màscares i les normes de distanciament social per a les persones vacunades.

Quines són les dates que s'estudien?

Tot apunta al fet que serà el mes de juliol. Amb més marge de debat des de finals de juny fins a setembre, segons ha confirmat Públic amb diversos tècnics de Sanitat i de les comunitats autònomes.



Una data important per aquest debat és el dia que s'aconseguirà la immunitat de ramat perquè el 70% de la població ja estarà vacunada. Això s'aconseguirà la setmana del 18 de juliol, segons la planificació del Govern estatal. Segons els tècnics, es podria començar a flexibilitzar abans d'arribar a aquest percentatge pel que el mes de juliol guanya encara més força.

On deixarien de ser obligatòries les mascaretes?

Es preveu que el primer és que deixin de ser obligatòria en espais públics a l'aire lliure sempre que es puguin mantenir les distàncies de seguretat. No hi ha, de moment, cap previsió clara sobre el moment en el qual es podran deixar d'utilitzar en interiors.

Serà en tota Espanya o per comunitats autònomes?

Els tècnics del Ministeri de Sanitat es decanten perquè la mesura es dugui a terme al mateix temps en tot el territori estatal. Això, possiblement, provoca que arribi més tard del que podria ser per a determinades comunitats, ja que hi ha grans diferències entre elles. Ja no hi ha cap regió en fase de risc extrem, però, segons els indicadors del semàfor de Sanitat, comunitats com Madrid o Euskadi estan en risc alt mentre que unes altres com Canàries estan en la 'nova normalitat'.

Tots els col·lectius deixaran d'utilitzar les màscares?

És un altre dels debats que es tenen. Hi ha partidaris que tothom pugui triar si utilitzar-la o no a l'aire lliure, però altres sostenen que és més segur començar a eliminar aquesta obligació per a les persones vacunades. Una opció intermèdia és relaxar l'ús encara més per als que ja han rebut les dosis contra la Covid-19 i estan en entorns on hi ha immunitat de ramat i per a la resta de la població només a l'aire lliure.

Hi ha alguna fórmula ideal?

No, ja que les decisions de Salut Pública mai depenen d'un sol factor. No obstant això, i de manera general, seria segur fer-ho quan el territori estigui acostant-se als indicadors de la 'nova normalitat' o de risc baix i s'hagi aconseguit almenys un 50% de població immunitzada.



Per arribar a un risc baix en tot l'Estat espanyol la incidència hauria d'estar per sota dels 50 casos per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies (aquest dilluns estava en 121), una positivitat per sota del 7% (ara en 5%), una ocupació de llits de Covid-19 per sota del 5% (ara en 3,9%) i l'ocupació dels llits d'Unitats de Vigilància intensiva (UCI) per sota del 10% (ara en 13%).

Com es decidirà?

Per llevar les mascaretes, el Govern estatal hauria d'actualitzar la Llei de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. Però, abans d'això, el Consell Interterritorial haurà d'aprovar la decisió, segons el pla de Sanitat. Els tècnics ja treballen en la proposta perquè totes les comunitats autònomes i el departament de Carolina Darias arribin a un acord.