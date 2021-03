Tornen a caure els principals indicadors epidemiològics i s'allunya l'inici de la quarta onada

Els principals indicadors de l'epidèmia de Covid-19 acumulen ja diversos dies a la baixa a Catalunya, de manera que s'allunya el possible inici de la quarta onada de la pandèmia. La setmana passada va aturar-se en sec la caiguda que registraven des del pic de la tercera onada i, fins i tot, la velocitat de propagació -o taxa Rt- va tornar a superar l'1, el que indica que l'epidèmia creix, perquè cada positiu contagia més d'una persona. Però la tendència s'ha revertit i, segons el darrer balanç del Departament de Salut, l'Rt se situa ara en 0,94 i ja és el segon dia seguit que està per sota de l'1. El risc de rebrot també va a la baixa i està en 230, el nivell més baix des de mitjans de desembre. A més a més, també cau la pressió assistencial.



La incidència acumulada de casos a 14 dies per 100.000 habitants segueix a la baixa i ara està en 251, tres menys que dilluns, i també el nivell més baix des de mitjans de desembre. En la mateixa línia, les darreres 24 hores s'han declarat 1.285 casos i la darrera setmana amb les dades definitives -del 20 al 26 de febrer- el total de positius és de 8.853, és a dir, 1.265 de mitjana per dia. Són, en total, 1.700 menys que la setmana prèvia. La positivitat de les proves es manté per damunt del 5% -5,07%-, el nivell a partir del qual l'OMS considera que es perd el control de la pandèmia. Ara bé, ja són dies seguits que va a la baixa.



Finalment, pel que fa a la pressió assistencial hi ha 1.697 pacients ingressats als hospitals, 81 menys que ahir, i 525 a l'UCI, vuits menys que fa 24 hores. Els vacunats amb la primera dosi són 467.435 (+6.769) i 191.073 amb la segona (+564). El nombre de nous morts és de 22 i el total des de l'inici de la pandèmia arriba a 20.716.