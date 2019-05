Torra, a Arrimadas: "Sent el silenci? És el que queda del seu pas pel Parlament"

El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha acomiadat aquest dimarts de la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, amb una inusual contundència, en el seu últim duel en una sessió de control al Parlament abans que la cap de l'oposició prengui possessió com a diputada al Congrés.



"Sent aquest silenci, senyora Arrimadas?", ha preguntat en to irònic Torra des del seu escó, després de deixar passar cinc segons sense dir res, emulant Albert Rivera en un dels debats entre aspirants a la Moncloa en la campanya del 28A. "Aquest silenci és el que queda del seu pas pel Parlament: el no-res", li ha etzibat

I ha prosseguit: "Vostè no ha construït res, no ha volgut dialogar amb ningú, ha crispat, ha volgut trencar i fracturar. Vostè és l'antipolítica. Vostè vol per aquest país l'antipaís. L'única política que té vostè per a Catalunya és aplicar-li l'article 155, és carregar-les seves institucions". Cal recordar que l'única proposta que tenia Cs per a Catalunya a les darreres eleccions espanyoles era l'aplicació immediata d'un nou 155, una mesura que Rivera ha reiterat aquesta setmana en la seva reunió amb Pedro Sánchez.



Torra l'ha convidat a "venir al Palau" de la Generalitat per "parlar" amb ell abans de donar el salt al Congrés. "Només hi ha un rètol que diu 'Llibertat d'expressió i d'opinió', espero que aquest pugui passar-loo", ha dit, en velada al·lusió a les reiterades negatives de Acostades a acudir a les reunions de la taula de diàleg catalana quan del balcó del Palau penjava una pancarta a favor dels "presos polítics i exiliats".



D'altra banda, s'ha confirmat que el substitut d'Arrimadas com a president del grup parlamentari de Cs i, per tant, cap de l'oposició, serà el fins ara portaveu parlamentari de la formació, Carlos Carrizosa. El diputat, però, s'ha descartat com a possible candidat a la presidència de la Generalitat. La nova portaveu a la cambra serà Lorena Roldán, un dels noms que també ha sonat com a relleu d'Arrimadas.