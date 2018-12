Torra assegura que revisaran l'actuació dels Mossos després dels fets a Girona i Terrassa

El 40è aniversari de la Constitució va acabar a Catalunya amb tensió a Girona i Tarragona. Els Mossos d'Esquadra van carregar contra manifestants antifeixistes que, en els dos casos, es convocaven per boicotejar actes constitucionalistes on hi participava el partit d'ultradreta Vox. Després que la CUP denunciés l'excessiva duresa de l'operatiu policial, en el marc del qual va resultar ferida la diputada anticapitalista Maria Sirvent, aquest matí el conseller Miquel Buch i el president de la Generalitat, Quim Torra, han valorat els fets d'ahir.



En declaracions a Els Matins de TV3, Buch ha arribat a assegurat que està disposat a suspendre agents de policia: "Algunes de les actuacions d'ahir no van seguir el protocol. I, en el cas que la resolució de l'expedient ho acabi concloent, no em tremolarà el pols per fer fora els agents de la BRIMO", ha dit. A més, Buch ha anunciat que es reunirà amb el president català aquest diumenge per prendre les mesures que creguin convenients.

Des d'Eslovènia, on Quim Torra manté la primera reunió amb un primer ministre europeu d'ençà que va començar el procés independentista, Torra ha declarat davant els mitjans per valorar els fets d'aquest dijous: "No hem de caure en les provocacions de l'extrema dreta. Però hem de revisar els protocols d'actuació dels Mossos a fons. Lamento els fets que es van produir a Girona i Terrassa", ha dit el president. Assegura que tant el conseller com ell mateix estan compromesos en "veure què és el que no estem fent correctament": "Els fets que han anat succeint durant les últimes manifestacions, quan veiem les imatges, no ens sentim a gust. Hem de veure com ho podem corregir, això". De moment, però, el president no ha especificat en què consistiran aquests canvis i ha assegurat que cap alt càrrec de la policia catalana serà destituït.



La càrrega de Girona contra un grup d'antifeixistes, que van superar dues barreres de seguretat i que es manifestaven contra la presència de Vox, va saldar-se amb una trentena de ferits, segons xifres dels anticapitalistes. Mossos recompta 11 agents ferits, mentre que quatre dels manifestants van necessitar un ingressar a l'hospital.

O dimiteixes o dimiteixes @MiquelBuch. Així agrediu a antifeixistes després que en Marichalar hagi provocat a tota la manifestació? Injustificable. pic.twitter.com/GVgCxrUciJ — lluc salellas i vilar (@llsalellasvilar) 6 de diciembre de 2018

Pero esto qué es? Un manifestante #antifacista de #Girona intenta huir de un grupo de #mossos que lo rodean y lo golpean brutalmente! Qué democracia es esta que defiende a los fascistas golea a ciudadano que protestan pacíficamente! #NoPassaran pic.twitter.com/cupfedAX8V — Manel Márquez (@manelmarquez) 6 de diciembre de 2018

A Terrassa els Mossos d'Esquadra van detenir a dos manifestants i van arribar a disparar projectils de foam contra el miler de concentrats. La diputada anticapitalista, Maria Sirvent va publicar a les xarxes una fotografia de la lesió a través del compte de la CUP:



🔴 Això és només un petit exemple de les desenes de ferides a les càrregues dels @mossos durante les protestes contra el feixisme.

Algunes d'elles greus.

Fins quan @govern? #BuchDimissió pic.twitter.com/ZrCyNnagDJ — CUP Països Catalans (@cupnacional) 6 de diciembre de 2018

"Buch dimissió"

Des de la CUP, se segueix insistint a demanar la dimissió del conseller Miquel Buch, com ja porten fent des de les manifestacions contràries a la marxa de Jusapol de finals de setembre. El portaveu cupaire Carles Riera ha comparegut des del Parlament per valorar les declaracions del president i el conseller: "Demanem el cessament del conseller Buch. I que això impliqui una cadena de cessaments en el comandament els Mossos", ha dit Riera.



L'anticapitalista assegura que, en els últims anys, sempre han estat les manifestacions antifeixistes les que han rebut la repressió del cos català, mentre que es permeten concentracions de "nazis": "Al feixisme només se'l pot eliminar si se'l combat. Cap tolerància amb els intolerants. Defensem el dret a l'autodefensa dels antifeixistes, que intenten fer allò que el Govern està declinant a fer".



A més, Riera assegura que la diputada Maria Sirvent havia mantingut contactes un dia abans de les concentracions per demanar que les desautoritzés a causa de la participació del partit d'ultradreta Vox: "Buch va donar per tota resposta que no es podia fer res i que quedava fora de la seva competència".