Tot apunta que la polèmica pels símbols s'allargarà alguns dies més. El president català, Quim Torra, ha anunciat en un comunicat que mantindrà la pancarta amb el llaç groc que reclama l'alliberament dels presos polítics a la façana del Palau de la Generalitat, malgrat que la Junta Electoral Central (JEC) va donar a l'executiu 48 hores perquè la retirés. La JEC va actuar a instàncies de Ciutadans, que va interposar una queixa per la presència de símbols de solidaritat amb els presos i de les estelades als edificis públics amb l'argument que eren partidistes. Torra afirma donar una oportunitat a l'Estat espanyol per rectificar una mesura que "vulnera" la llibertat d'expressió.



Torra ha remés un escrit a la JEC en què detalla que les resolucions del Parlament de Catalunya han expressat reiteradament que l’estelada és un símbol que representa un anhel de llibertat i una reivindicació “democràtica, legítima, legal i no violenta”. També recorda que “no consta que cap institució de l’estat hagi qüestionat” el posicionament del Parlament i conclou que “el caràcter de símbol partidista, que la resolució de la JEC atribueix a l'estelada, contravé la resolució del Parlament i suposa una interpretació subjectiva”.

Pel que fa a la presència de llaços grocs als edificis de la Generalitat, Torra posa de relleu “la contradicció que suposa la prohibició de l'exhibició d'aquests símbols en edificis de la Generalitat de Catalunya a fi de mantenir la neutralitat política” quan aquesta actuació “està afavorint els postulats dels partits” que “han atacat sistemàticament aquest tipus de manifestació”. Per a Torra, la prohibició de la JEC suposa “el reconeixement a uns ideals de partits que concorren a les eleccions”. També recorda que el 21 de juny de 2018 el ple de Parlament va rebutjar per majoria absoluta de 88 vots a 40 dues proposicions de llei que instaven la prohibició dels llaços grocs en l'espai públic i els edificis institucionals.



A més a més, per a Torra existeix una "dificultat legal" per complir amb el requeriment de la JEC, donada la multitud d'edificis públics arreu del territori de Catalunya, en els quals es presten serveis propis de la Generalitat, que, d'una banda, no són propietat d'aquesta institució, i, d'altra banda, molts d'ells no són gestionats directament per la Generalitat. A més a més, assegura que “en les meves funcions com President de la Generalitat tinc l'haver de respectar el dret fonamental a la llibertat d'expressió reconeguda als empleats públics”.