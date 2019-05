Torra acusa la Junta Electoral de "parcialitat manifesta" i "intencionalitat política" contra l'independentisme

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha declarat aquest dimecres al Tribunal Superior de Justícia de Cataluya (TSJC) per presumpta desobediència per no acatar l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar els llaços grocs i les estelades dels edificis públics de la Generalitat.



Una hora després de la seva declaració, Torra ha comparegut davant dels mitjans al Palau de la Generalitat per fer una valoració de la seva declaració. "Jo no he anat a defensar-me. He anat a defensar els drets del poble de Catalunya", ha dit. Torra ha acusat la JEC de "parcialitat manifesta i intencionalitat política més clara" quan es tracta dels independentistes: "El llaç groc no és cap símbol de partit. És un símbol de llibertat democràtica i de justícia".



El president ha vinculat les posicions polítiques dels membres de la Junta amb la línia seguida per aquest òrgan: "Ciutadans i el PP ho han portat tot a la JEC perquè compten amb els serveis d'Andrés Betancor i Carlos Vidal, no només coneguts per les seves posicions polítiques sinó que, des d'ahir, querellats per la seva resolució amb la que van voler excloure Puigdemont, Comín i Ponsatí".



Sobre el seu cas, Torra ha mantingut que la resolució de la JEC era "nul·la", ja que no era una decisió que corresponia a la Junta Electoral Provincial: "No deixa de sorprendre'm que la Fiscalia no s'adonés de la il·legalitat manifesta d'aquella resolució". A més, ha "exigit" al Govern espanyol deixar "d'utilitzar institucions i aparells de poder per una estratègia repressiva", ja que assegura ser objecte d'una "maniobra política" que "vol seure'l al banc dels acusats per desobediència i malversació".

Mobilització de suport

L'arribada de Torra als tribunals ha estat acompanyada per una concentració d'unes 200 persones al passeig Lluís Companys, convocada per l'ANC, Òmnium, l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l'Associació Catalana de Municipis (ACM), amb la participació de representants d'aquestes entitats i de partits polítics. Torra ha fet un recorregut a peu des de l'Arc de Triomf fins a l'escalinata d'accés al Palau de Justícia al costat de membres del Govern, la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie; el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, i els presidents de l'AMI i l'ACM, Josep Maria Cervera i David Saldoni, respectivament.



Els concentrats l'han rebut a crits de "President", Independència", i "li diuen democràcia i no ho és". A dins del tribunal, ha defensat que va mantenir els llaços grocs i les 'estelades' i ha fet al·lusions als drets humans, entre ells, els polítics. Torra hauria declarat en un cordial i en cap moment ha acusat l'Estat de vulneració de drets i llibertats, tal com va dir que faria. Ha respost les preguntes de la Fiscalia, però ha rebutjat respondre les preguntes de Vox, acusació popular d'aquesta causa, "per decència democràtica", en una compareixença que ha durat 40 minuts.



A les portes del tribunal, la número dos de Junts per Catalunya (JxCat) per l'Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi, ha qualificat la citació de Torra de "nou episodi de repressió" i ha lamentat que la JEC "censora" impedís el candidat de JxCat a l'alcaldia de Barcelona, Joaquim Forn, participar de la campanya electoral. També ha fet declaracions el diputat electe d'ERC al Congrés dels Diputats Gerard Gómez del Moral, qui també ha condemnat la judicialització del procés: "Estem farts que la resposta sigui sempre el Codi Penal a les reivindicacions polítiques de la societat política".



Els líders de les entitats també han fet declaracions en suport a Torra. Marcel Mauri, d'Òmnium, ha posat la seva entitat a disposició de la defensa dels "drets i les llibertats": "Estem aquí per defensar la llibertat d'expressió que Torra ha volgut defensar, com també defensa Jordi Cuixart i la resta de presos polítics des del Tribunal Suprem". La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha dit que la declaració del president català és "una mostra més de la repressió política que utilitzen les diferents institucions de l'Estat" i ha titllat la JEC de censurar la llibertat d'expressió..