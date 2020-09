Torra demana la seva absolució al Tribunal Suprem per "falta de competència" de la Junta Electoral Central

La defensa del president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat la seva absolució al Tribunal Suprem en la revisió de la seva condemna a 18 mesos d'inhabilitació per desobeir a la Junta Electoral Central, que el 2019 li va ordenar retirar pancartes amb "símbols partidistes" durant la campanya electoral de l'abril.



"La Junta Electoral Central no era l'autoritat competent per emetre ordres contra el president de la Generalitat, Quim Torra. No ho era segons una sentència de Tribunal Suprem de l'any 2013". L'advocat del president, Gonzalo Boye, ha arrencat amb energia els seus arguments davant el Suprem contra la sentència de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).



Boye ha esgrimit les sentències europees sobre Arnaldo Otegi, dirigent de l'esquerra abertzale, i els drets polítics i drets fonamentals "que estan en joc". "Es tracta de privar el meu defensat del dret passiu" per inhabilitar-lo per un delicte de desobediència, ha destacat Boye. Torra no es presentava a les eleccions generals i el missatge que apareixia a la pancarta és una cosa que el president de la Generalitat ha reivindicat en molts dels seus discursos. "És un acte polític", ha destacat.

"Creuem ja la frontera del dret estatal i entrem en l'europeu" ha destacat Boye en alertar d'una possible nul·litat de la condemna de Torra davant del Tribunal Europeu de Drets Humans. Una sentència bona resisteix, segons ell, "el pas del temps i el pes dels recursos", cosa que no passa al seu parer amb la condemna del TSJC.

Creuar la línia

"Aquí no s'està jutjant un acte polític, sinó l'obligació que tenia el senyor Torra de mantenir la seva neutralitat" durant la campanya electoral. La fiscal de sala Pilar Fernández Valcarce ha titllat d'"aberració" que la defensa del president català esgrima que es tracta d'un acte polític: la causa de la sanció penal "és alterar el principi de neutralitat" que va haver de respectar el president català durant la campanya electoral.



Unes hores abans, Torra ha reivindicat per Twitter la pancarta en favor dels presos polítics que li pot costar la inhabilitació, ja que la va mantenir en edificis oficials en primer terme durant la campanya electoral, si bé després que va rectificar i la va despenjar.

"Doncs sí, llibertat presos polítics i exiliats", ha dit Torra en un missatge penjat des del seu perfil de Twitter. La imatge és de la balconada de Palau de la Generalitat, cobert amb aquesta pancarta amb el missatge "Llibertat presos polítics i exiliats", en català i anglès, a més d'un llaç groc.



Torra va ser condemnat a 18 mesos d'inhabilitació per exercir càrrecs públics per desobeir la Junta Electoral Central el 2019, quan el va comminar a retirar aquesta pancarta i altres "símbols partidistes" dels edificis oficials de la Generalitat durant el període electoral.



El president de la Generalitat ha arribat al Tribunal Suprem sobre les 11:30 d'aquest dijous, mitja hora abans de l'inici de la vista. Ho ha fet acompanyat d'el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, entre d'altres. Torra ha assistit a la vista del Tribunal Suprem contra la seva condemna com a representant de la Generalitat, no per la seva condició d'acusat.