Torra demanarà a Sánchez aixecar l'estat d'alarma perquè la Generalitat pugui desplegar el pla de desconfinament

El Govern de la Generalitat ha aprovat aquest dissabte el pla de desconfinament per Catalunya acordat al Procicat en una reunió extraordinària del Consell Executiu que s'ha celebrat telemàticament. Un pla que ha explicat el propi president de la Generalitat, Quim Torra, en una videocompareixença davant els mitjans de comunicació. Torra presentarà demà a Pedro Sánchez el pla en una nova reunió dominical del president del Govern espanyol amb els presidents autonòmics. Tot i que li farà arribar aquest dissabte a la tarda el document.

El President de la Generalitat acompanyarà, però, el pla de desconfinament aprovat per l'Executiu català amb una petició essencial per poder desenvolupar-lo, eliminar les traves que suposa pel Govern el decret de l'estat d'alarma i poder recuperar "les comptències i la sobirania". Per poder assolir aquest objectiu Torra ha explicat que proposarà al cap de l'Executiu espanyol tres opcions: aixecar l'estat d'alarma, que aquest continuï vigent en altres comunitats però no a Catalunya o que l'estat d'alarma inclogui el fet que l'autoritat competent per desenvolupar el desconfinament és la Generalitat.

Torra ha justificat aquesta decisió pel fet que és "de sentit comú que la centralització de la presa de decisió en aquesta crisi no ha estat positiva". El President ha estat taxatiu en el fet que la gestió d'un pla de tanta complexitat com el desconfinament davant l'amenaça de la Covid-19 "no es pot fer des de 600 quilòmetres sense tenir en compte les particularitats de Catalunya". Torra ha defensat que "cal un pla asimètric adapatable a les comarques i viles del país". Però ha remarcat que altres presidents autonòmics també ho han demanat i que si bé en les primeres reunions dominicals es va trobar sol amb la seva posició sobre el confinament cada cop s'han sumat més presidents i presidentes a les tesis catalanes. També ha demanat "que no ens torni a passar que no se’ns escolta fins quinze dies tard".

Torra s'ha mostrat "convençut" que una de les tres opcions serà acceptada pel Govern espanyol i ha emplaçat als partits de l'oposició al Parlament, especialment al PSC i els Comuns, a què hi donin suport. En tot cas, el President ha assegurat que "no hem abdicat de cap ni una de les nostres responsabilitats tot i no haver pogut posar a la pràctica algunes de les nostres decisions".

El pla de desconfinament aprovat

Respecte al pla de desconfinament aprovat aquest dissabte pel Consell Executiu, Torra assegura que "garanteix la coordinació entre tots els departaments i compta amb l’esforç del món local". Ara, cada Departament de la Generalitat haurà de presentar plans sectorials de desconfinament. "Volem comptar amb tothom", ha dit Torra, i ha assegurat que el desenvolupament del pla estarà supervisat per l'assessorament científic dels experts i del comitè tècnic del Procicat. Però també es crearà un nou comité d'experts juristes per garantir el respecte als drets fonamentals de la ciutadania en l'aplicació de les mesures restrictives.

El pla està dividit en sis grans apartats: Fonaments del mateix Pla Estratègic. Bases del canvi de fase: confinament, desconfinament gradual i nova normalitat. Organització del canvi de fase (quan, qui, on i com). Quatre àmbits estratègics: vigilància epidemiològica, àmbit comunitari, sistema sanitari i de la comunicació de risc. Salut en totes les polítiques (incloent l’apartat d’Integració dels Plans d’acció dels diferents àmbits). I eines de salut digital. El pla es basarà en un desconfinament progressiu i esglaonat fonamentat sempre en les dades epidemiològiques i la salut de la ciutadania com a prioritat. Això permetrà disposar d'un quadre de comandament als responsables del pla per controlar el canvi de fases. Uns canvis que es decidiran en funció de tres criters: Seguretat, traçabilitat i integritat.

El document parteix de l'actual fase de confinament, ja que Torra ha recordat que encara hi ha 1.200 llits d'UCI ocupats. "Estem doblant la capacitat habitual", ha dit tot explicant la importància d'evitar el col·lapse hospitalari per a la qual cosa cal evitar contagis amb mesures com el distanciament social. Per fer un desconfinament gradual serà essencial el sistema de vigilància sobre l'evolució dels contagis. Altres fases seran la de rescat i reactivació i finalment la de la nova normalitat: en què, segons Torra "haurem de viure amb nous hàbits socials i culturals". Almenys fins que trobem vacuna. Però el President també ha afegit que caldrà "repensar el futur per poder anticipar futures pandèmies".

Altres aspectes que marcaran el pla de desconfinament és la capacitat assistencial, la capacitat de fer test, la protecció individual i col·lectiva o els riscos psicosocials que corri la ciutadania. Es marcaran grups de risc per edats i patologies. I també estratègies diferenciades segons sectors professionals i si es treballa sobre zones urbanes o rurals. L'Àrea Bàsica de Salut serà l'eix territorial per definir el desconfinament, ja que és el sistema de captació de dades de què disposa el Departament de Salut, un aspecte fonamental per prendre decisions. Torra ha descartat que es pugui fer per províncies com planteja el Govern espanyol i tal com ja ha deixat clar la consellera de Salut, Alba Vergés.



En l'àmbit comunitari es perfilarà la tornada de les persones sanes a llocs treball no essencials. I el desconfinament de sectors socials com infants o gent gran anirà marcat per franges horàries fixades per sortir a passejar. Es podrà transitar per carrers, places i jardins però es precintaran els parcs de gronxadors.

Finalment, el pla preveu la reobertura de comerços no essencials amb garanties d’ocupació que permetin el distanciament social. Però la reobertura de restaurants i bars requerirà mesures especials i es reserva per un dels últims estadis del desconfinament. L'obertura d’escoles i equipaments esportius i culturals minoritaris seria un dels últims passos per finalitzar amb els espectacles massius al final de tot i en funció del perill existent.



Respecte a la primera actuació de desconfinament que afecta als infants a partir d'aquest diumenge Torra ha advertit que "creiem que per la salut de tothom convé respectar franges horàries". Malgrat que el decret del Govern espanyol permet sortir als infants fins els 14 anys acompanyats d'un adult des de les nou del matí fins a les nou de la nit durant una hora, el President ha demanat que la ciutadania faci cas de la recomanació de la Generalitat que situa les sortides entre les 11 i les 13 hores per a infants menors de 6 anys i de 16 a 18 hores per la resta d'infants fins els 14 anys. "És un sacrifici en benefici de la salut de tots" ha dit Torra, que també ha demanat marcar pautes als infants en un context de risc i d’emergència abans de les sortides. I ha estat crític amb la centralització del Govern espanyol tot dient que "no pot ser que el Govern de Catalunya no pugui ni fixar les franges horàries de sortides dels infants". Torra ha demanat que se segueixi les pautes emmarcades en l'informe elaborat pel Procicat.

En el procés de desconfinament, Torra ha assenyalat que després dels infants es preveu afrontar la sortida de la genta gran, sense oblidar que és un dels col·lectius de més risc i "s’haurà de fer amb microdesconfinament i fer-ho molt bé". També el col·lectiu amb discapacitats entra en aquesta tesitura.



Respecte al passaport d’immnunitat que es va plantejar en un primer esboç del pla de desconfinament del Govern "queda a l’espera del desenvolupament internacional", ha dit Torra.