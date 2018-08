Torra destaca la solidaritat i la fraternitat de Cambrils després dels atemptats

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha destacat avui l'"exemple" de "solidaritat i de fraternitat" que van donar els veïns de Cambrils (Baix Camp) després dels atemptats del 17A, i ha recalcat en aquest sentit que "només serem poble" si "avancem en aquesta via".



Torra ha participat avui a Cambrils en l'acte d'homenatge a les víctimes dels atemptats terroristes en aquesta localitat i a Barcelona el 17 d'agost de l'any passat al costat d'altres autoritats, representants de partits i familiars dels afectats.



En una breu declaració institucional una vegada finalitzat l'acte, Torra ha volgut ressaltar l'"exemple" de "solidaritat i de fraternitat" que van donar els veïns d'aquesta ciutat després dels atemptats terroristes que van causar un mort en aquesta localitat, una dona aragonesa de 67 anys que estiuejava en la població i que va ser atropellada en el passeig marítim.



"Només si avancem en aquesta via de solidaritat, de fraternitat, de concòrdia i de pau serem poble. I això és el que va demostrar Cambrils fa un any, i també avui acompanyant a les víctimes en un moment de silenci i de record", ha declarat Torra.



El president de la Generalitat ha començat la seva interlocució posant-se a la disposició de les víctimes dels atemptats del 17A: "Si en algun moment us hem fallat o no hem pogut donar totes les satisfaccions, estem a la vostra disposició, perquè el més important d'un país és cuidar de la seva gent", ha precisat.



Torra ha lloat així mateix la labor dels cossos de seguretat i dels serveis d'emergència, "no només en dies extraordinaris" com durant els atemptats, sinó també en el "dia a dia"