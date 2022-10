Torra, exdiputats i activistes insten el Parlament a impulsar una comissió internacional sobre el 'cas Pegasus'

11 personalitats de la política, els mitjans de comunicació o l'activisme han instat els parlamentaris catalans a impulsar una comissió "internacional independent" sobre l'espionatge massiu "contra la minoria nacional catalana dins l'Estat espanyol". Els signants de la petició, entre els que hi ha l'expresident Quim Torra, demanen que la comissió tingui com a objectiu "assenyalar les vulneracions legals comeses" i "indicar quines responsabilitats polítiques i penals se'n deriven" en el cas Pegasus. Tot plegat, afegeix el text, "en un termini breu i per via d'urgència".

La petició també reclama que els partits polítics al Parlament es comprometin a suspendre tota via de col·laboració i negociació amb el Govern espanyol i els partits que en formen part mentre no es conegui el resultat de la investigació. La petició incorpora un tercer objectiu, que és que s'obri un servei "real i efectiu" d'empara de les persones espiades, coordinat per entitats especialitzades en defensa de Drets Humans, i que se'ls doti de defensa jurídica i assistència tècnica i psicològica, finançada per les institucions públiques catalanes.

Els signants consideren que aquestes tres peticions concretes són "accions bàsiques imprescindibles" que "haurien d'assumir per iniciativa pròpia" els representants democràtics de la ciutadania. Més enllà dels "jocs d'interessos" dels partits i de les "disputes legítimes" entre formacions, "es tracta de defensar una cosa tan valuosa i vulnerable com la democràcia i un mínim benestar dels ciutadans".

El text el signen la lingüista Blanca Serra, l'exdiputat Lluís Llach, el sociòleg Salvador Cardús, l'expresident de la Generalitat Quim Torra, el periodista Vicent Partal, l'exdiputada Àngels Martínez-Castells, l'exdiputat Albano-Dante Fachin, l'expresidenta de l'ANC Elisenda Paluzie, l'exvicepresident primer del Parlament Josep Costa, l'exdiputada al Congrés Marta Sibina i l'exdiputat Antonio Baños.