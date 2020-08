El president de la Generalitat, Quim Torra, comença el curs polític amb la possibilitat de no superar el primer mes al càrrec. El 17 de setembre Torra té la vista al Tribunal Suprem (TS) en la qual es revisarà la sentència d'inhabilitació interposada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), on el president espera que la justícia espanyola ratifiqui la seva retirada del càrrec. En la primera entrevista del curs a Els Matins de TV3, Torra ha exigit que, arribats aquest punt, el Parlament el mantingui al capdavant de l'Executiu: "Si el president de la Generalitat és inhabilitat, no entendria que cap partit independentista presenti un candidat alternatiu". Amb aquestes declaracions, Torra llança un dard enverinat a ERC, que arribada aquesta situació haurà de decidir si posicionar-se a favor de Torra i desobeir una més que probable inhabilitació o optar per un altre president.

Torra també s'ha referit a la taula de diàleg a la qual ha assegurat que no assistirà en cas que el president espanyol, Pedro Sánchez, no accepti parlar de referèndum i d'amnistia dels presos i exiliats: "Jo per descomptat, no hi aniré". El president s'enroca pel que fa a les converses amb l'Estat i es desmarca d'ERC, ja que Torra, tot i haver-se mantingut sempre escèptic amb la taula de diàleg, havia acceptat reunir-se amb l'Executiu espanyol en el marc d'aquestes negociacions. La renúncia arriba en l'avantsala d'unes eleccions catalanes a les quals Torra encara no ha posat data: "No condicionaré la meva agenda a la de la justícia espanyola".



Subsidi per a les famílies amb infants en quarantena

Sobre l'inici del curs escolar, Torra ha insistit a demanar a l'Estat un subsidi per als pares i mares a càrrec d'infants positius en quarantena per tal que puguin fer-se'n càrrec a casa sense conseqüències econòmiques: "Hem de donar confiança i seguretat als pares i mares d'aquest país, ja sigui amb la fórmula d'una baixa laboral o d'un subsidi", ha dit. També ha defensat que les ràtios d'educació primària "tendirien" a 20 alumnes, després que assegurés que aquesta seria la xifra màxima i el conseller d'Educació, Josep Bargalló, matisés que es tractava d'una "norma general": "Hi poden haver excepcions, com ara que a una escola rural els alumnes d'un curs sumin 25, o que en un altre lloc una classe sigui de 22. Semblen excepcions raonables".



Torra ha advertit que hi haurà brots a les escoles, però que espera que els confinaments per grups de convivència estables evitin tancar les escoles, i ha assenyalat que s'aplicaran les mesures necessàries contra aquelles famílies que no vulguin portar els seus fills a l'escola: "Això se'n diu absentisme escolar i s'hauran de prendre les mesures que s'hagin de prendre".



Pel que fa a la possibilitat de convocar un estat d'alarma, tal com va oferir el president espanyol, Pedro Sánchez, Torra ha afirmat que no ho descarta i que aquesta setmana té previst parlar amb Sánchez per aclarir "la lletra petita" d'aquesta oferta. El president assegura que només el declararia en cas que necessités fer un confinament de país, ja que amb l'actual situació poden aplicar confinaments de regions sanitàries, tal com ja van fer amb el Segrià. A més, Torra ha assegurat que tampoc descarten demanar militars per reforçar el sistema de rastreig: "No descarto demanar personal de l'exèrcit si ens cal. La prioritat és la salut i la vida de les persones".