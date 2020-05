Torra exigirà a Sánchez el retorn total de competències i blindar els criteris sanitaris davant els econòmics 

El president de la Generalitat, Quim Torra, exigirà al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, el retorn total de les competències de Catalunya i que totes les mesures del desconfinament es prenguin d'acord a criteris sanitaris, sense atendre a pressions del sector econòmic. Ho ha anunciat en una compareixença prèvia a la videoconferència on participarà aquest diumenge amb Sánchez i la resta de presidents autonòmics, i on presentarà una bateria de 40 mesures orientades a la reactivació econòmica i a fer front a l'emergència social. Torra demanarà a l'Executiu espanyol una "resposta concreta i clara" durant la setmana vinent sobre les mateixes.

Torra ha celebrat que Sánchez hagi anunciat l'aprovació de l'ingrés mínim vital, tot i que n'ha lamentat "el retard"

"Catalunya ha de poder decidir el seu futur i ha de recuperar totes les competències. Fins que no ho faci, ens oposarem a tota pròrroga de l'estat d'alarma", ha afirmat Torra. Pel que fa a la situació econòmica, el president ha dit que "cal donar confiança a treballadors, autònoms i empresaris" i l'administració haurà d'endeutar-se. "No tolerarem cap retallada", ha afirmat. Per això ha demanat la suspensió de quotes i impostos a autònoms i empreses.



Pel que fa a l'emergència social, Torra ha celebrat que aquest dissabte Sánchez hagi anunciat l'aprovació de l'ingrés mínim vital, tot i que ha lamentat "el retard": "S'ha d'aplicar ja", ha dit. Torra ha instat també el Govern espanyol a què reguli "de manera immediata" el subsidi familiar per persones que tenen cura de persones dependents o menors.



Altres línies de les mesures que presentarà Torra són la petició de la transferència dels 4.000 milions d'euros de sobrecost que ha tingut el sistema de salut català durant la pandèmia i l'alliberament dels romanents i superàvits dels ajuntaments. A més, Torra ha demanat que s'asseguri el model eductiu i es pugui garantir el retorn a les aules de forma segura.

Torra demanarà posar al centre el sistema educatiu per garantir el retorn a les aules de forma segura

Torra ha anunciat que la setmana vinent farà una visita institucional a la Conca d'Òdena, que "representa el dolor i el coratge, la foscor i la força, la unió i l'aliança per tirar endavant" i que tindrà tot el suport del Govern per recompondre's després d'haver estat un dels epicentres de la pandèmia a Catalunya.



Torra ha recordat que, fins ara, moltes de les propostes fetes al Govern espanyol han estat acceptades, tot i que amb retard, i ha posat èmfasi que ara no es pot perdre "ni una hora més".