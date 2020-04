Torra: "Faré una crida a les forces polítiques i a la ciutadania per a la reconstrucció"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat que convocarà les forces polítiques i les entitats socials del país en una trobada per abordar la "construcció" de Catalunya després de la crisi del coronavirus. El president ho ha anunciat durant la sessió de control al Parlament després que el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, li demanés una "taula de reconstrucció social i econòmica", com la que ha impulsat el president espanyol Pedro Sánchez des del Congrés. "No només penso cridar tots els partits polítics, perquè no en tindríem prou. La meva crida és a tota la ciutadania, tot el talent de Catalunya per construir un futur junts", ha dit Torra.

Iceta ja ha anunciat que el PSC li donarà suport i "l'omplirà de contingut amb propostes concretes". Aquesta demanda també ha estat replicada per la portaveu de Ciutadans, Lorena Roldan, qui ha demanat un "fòrum autonòmic per a la reconstrucció de Catalunya" on "el Govern i l'oposició puguem treballar junts contra la Covid-19". Tot i això, Roldan, que ha interpel·lat al president amb un to més conciliador del que acostuma, no s'ha estat de criticar el Govern en clau territorial: "Que Sabrià faci una crida a la desobediència no salva vides. Que Buch vegi conspiracions numèriques no salva vides, i que Budó vegi que amb vostès al capdavant hi hauria menys morts no salva vides. Amb aquests discursos, no anem enlloc".

Alba Vergés: "Els pressupostos que portem avui els haurem de compensar, perquè no estaven pensats per viure la crisi del coronavirus"

Qui també ha criticat aquests posicionaments del Govern ha estat la líder del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albaich, qui ha demanat més humilitat per part de l'Executiu català: "Les paraules de Budó afirmant que en una Catalunya independent hi hauria menys morts i menys contagis, o les paraules ridícules de Buch sobre el nombre de mascaretes, no ajuden a reconèixer la humilitat del Govern". Per contra, Torra ha respost demanant "ajut" als comuns en tant que membres de l'Executiu espanyol: "Demanem que exerceixin la seva influència perquè escoltin les decisions que pren el Govern. Quan nosaltres proposem el confinament total 15 dies abans o l'aplicació de la renda garantida, estaria bé que vostès pressionessin".

En aquesta línia, Torra ha tornat a reivindicar la gestió de la crisi des del Govern i ha criticat la centralització de competències a Madrid: "Crec que sense imposicions i amb diàleg ens hagués anat molt millor, però les nostres competències van ser abolides". Responent a la pregunta del president del PP, Alberto Fernández, qui ha afirmat que el Govern ha desaprofitat l'oportunitat "d'unir" i que no és comprensible "des d'un punt de vista psiquiàtric", Torra ha reivindicat la gestió descentralitzada amb el cas comparat entre França i Alemanya: "Els països que han descentralitzat la gestió de la pandèmia i els països petits han estat més àgils".



Pel que fa a l'aprovació dels pressupostos, que es produirà aquest divendres, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha reivindicat la necessitat de tirar-los endavant per afrontar la crisi: "Els pressupostos que portem avui són els que la Generalitat va pactar per fer front al futur del país. Els haurem de compensar, perquè no estaven pensats per viure la crisi del coronavirus, ni aquí ni a cap país del món". Vergés ha assenyalat l'augment "espectacular" de la despesa en sanitat per impulsar mesures com la triplicació dels llits d'Unitats de Cures Intensives (UCI) i ha emplaçat a tots els grups a votar-hi a favor:

El president de la Generalitat, Quim Torra, arriba al Parlament protegit amb una mascareta. Imatge del 24 d'abril de 2020. (Horitzontal). Parlament -Job Vermeulen | ACN

Les residències, en el punt de mira

La situació a les residències de gent gran a causa de la crisi del coronavirus també ha centrat part del torn de preguntes del ple del Parlament. Ciutadans, el PSC i Catalunya en Comú Podem han posat en qüestió la gestió dels centres davant la vulnerabilitat d'avis i àvies i han acusat al Govern d'anar tard. La consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, han assenyalat l'excepcionalitat del moment i han defensat la tasca desenvolupada tant des de l'administració com per part dels professionals.



El diputat del PSC Raul Moreno ha criticat l'assumpció per part del Departament de Salut de la gestió de les residències i ha assegurat que els hospitals no estan assumint els residents més greus: "Alguns residents retornen als centres de residència perquè no són admesos a l'hospital. No pot ser que una persona amb símptomes a casa tingui més possibilitats de ser atesa a un hospital que una persona que ve d'una residència".



Vergés ha reivindicat la priorització que assegura s'ha fet per protegir la gent gran des de l'inici de la crisi i l'augment de la capacitat assistencial en aquest àmbit. A més, s'ha referit als trasllats, que segons la consellera s'han fet segons criteris clínics: "S'han de moure les persones d'acord amb les possibilitats que puguin tenir perquè sigui una millora real. Per això hem reubicat més de 700 persones a diferents espais".

Marta Riba: "Era clar que eren un terreny adobat per al virus amb uns serveis especialment retallats, mercantilitzats"

La diputada de Ciutadans Noemí de la Calle ha assenyalat que el coronavirus ha enganxat les residències en una situació de gran precarietat: "Fa 14 anys que no han actualitzat la cartera de serveis socials referent a les residències". El Homrani ha recordat que es tracta d'una "situació molta complexitat i duresa al país i a tot el món" i ha fet autocrítica de la situació que es troba no només en sistema de dependència a Catalunya, sinó arreu del món.



Per altra banda, la diputada dels comuns Marta Riba ha afirmat que el Govern va perdre un mes en atendre l'emergència sanitària a les residències: "Era clar que eren un terreny adobat per al virus amb uns serveis especialment retallats, mercantilitzats, amb les retallades del PP i les retallades dels Governs convergents, però també la no reversió dels últims cinc anys de gestió amb ERC a l'Executiu". El Homrani ha negat rotundament que hi hagués un mes de paràlisi i ha reconegut que va costar molt fer arribar els Equips de Protecció Individual als treballadors socials, un fet que ha atribuït a la recentralització de competències.

Més fermesa per intervenir la sanitat privada

Finalment, la CUP fet arribar un document de 12 propostes per fer front al coronavirus al Govern. Durant el Ple, el diputat Carles Riera ha demanat contundència per posar els recursos privats en mans de l'administració pública i ha demanat més protecció als treballadors: "No hem vist posar fre als excessos dels cossos de seguretat, no hem vist protecció real als treballadors, no hem vist una actitud ferma per posar els recursos en mans públiques. El capital o la vida". Torra ha defensat que el Govern ha prioritzat la "vida de les persones davant altres consideracions", mentre que Vergés ha recordat que es va intervenir la sanitat privada el 18 de març formalment.