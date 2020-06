Torra: "La gent votarà quan cregui que tenim encarrilada aquesta crisi"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha insistit que no convocarà eleccions immediatament perquè "no és el que la gent vol ara": "Jo surto al carrer i vaig a parlar amb el botiguer, o amb l'autònom... Si convoco eleccions, aquesta gent em dirà: vol prendre decisions? Per responsabilitat, vol posar-se a treballar?". En una entrevista a Catalunya Ràdio, Torra ha assenyalat que no ha consensuat aquesta decisió amb el vicepresident del Govern i candidat d'ERC, Pere Aragonès, després de dies de tensió entre ERC i JxCat: "El president de la Generalitat té la seva responsabilitat, i l'assumeixo. I el vicepresident és el vicepresident, i els consellers, els consellers".



Torra ha assegurat que el Govern està bolcat en gestionar la crisi del coronavirus i l'emergència social i econòmica, però que quan tot això s'aturi, es convocaran eleccions: "La gent votarà quan cregui que tenim encarrilada aquesta crisi". Sobre l'abstenció d'ERC a la votació d'aquest dimecres de la pròrroga de l'estat d'alarma, el president ha assenyalat que la gent no entendrà que els republicans permetin una aprovació que, a més, compta amb el suport de Ciutadans, i ha subratllat que són aquestes diferències estratègiques entre ambdues formacions les que el van abocar a anunciar la convocatòria d'unes futures eleccions passat gener: "Tot allò que ens separi de la unitat d'acció a mi em sembla que no és la via".



També s'ha referit a la votació sobre el suplicatori al Congrés dels Diputats perquè el Tribunal Suprem pugui jutjar la portaveu de JxCat a la cambra, Laura Borràs, pels delictes de falsedat documental, frau administratiu, prevaricació administrativa i malversació per la presumpta adjudicació de contractes a dit a l'Institut de les Lletres Catalanes. Torra ha dit que no sap què votarà ERC: "No sé si algú es pensa que Borràs tindrà un judici just davant el jutge Marchena".

Un pla d'automoció per a Catalunya després de Nissan

"Exigim l'informe justificatiu, perquè creiem que aquesta empresa és viable"

Torra ha afirmat que cal un pla d'automoció a Catalunya per impulsar el sector després que Nissan anunciés que tancava les plantes de la Zona Franca, Sant Andreu i Montcada i Reixac. En aquest sentit, ha assegurat que la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Maria Reyes Maroto, ha proposat un pla de 1.500 milions d'euros a la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacon, una xifra que Torra considera "insuficient".



A més, el president ha assegurat que totes les administracions implicades, així com els sindicats i les patronals, estan treballant per tenir una "unitat granítica" davant la multinacional i que no dialogaran amb Nissan Europa, sinó directament amb Nissan Japó: "Considerem que ens han menyspreat. No pot dir en una roda de premsa de 10 minuts que tanques una planta amb 3.000 persones. Exigim l'informe justificatiu, perquè creiem que aquesta empresa és viable".



Torra també ha exigit un canvi de polítiques retributives entre els professionals sociosanitaris i ha demanat, de nou, que l'Estat espanyol destini fons econòmics per fer front als sobrecostos de la crisi sanitària: "De moment, Pedro Sánchez no ha concretat si avançarà el fons europeu, que arriba l'any vinent". A més, ha reivindicat la necessitat de desbloquejar el superàvit dels ajuntaments i d'augmentar el sostre la capacitat d'endeutar-se.