Torra i Sánchez podrien reunir-se el 21-D aprofitant el consell de ministres a Barcelona

Més enllà del consell de ministres a la Llotja de Mar, és probable que divendres vinent el president espanyol, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Quim Torra, es reuneixin a Barcelona. La vicepresidenta estatal, Carmen Calvo, ha ofert formalment per carta a la Generalitat una trobada entre els dos presidents. Calvo assenyala que aquesta reunió suposa una oportunitat per enviar un missatge "nítid" de convivència. Per a la vicepresidenta espanyola, una reunió pot servir per incidir en la "via del diàleg constructiu" per "consolidar" la relació entre l'Executiu central i la Generalitat. En la missiva enviada ahir a la tarda al vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, Calvo també demana al Govern que col·labori en l'àmbit de les seves competències en l'organització de la reunió ministerial.



Després de rebre la carta, Quim Torra, no descarta reunir-se amb Pedro Sánchez, segons han explicat fonts del Govern a l'ACN. Les mateixes fonts han insistit que mantenen sempre la via del diàleg oberta i que Sánchez sempre seria benvingut, encara que el Govern ha reiterat la preferència de celebrar una reunió bilateral entre els dos executius al complet aprofitant el Consell de Ministres del 21-D a la capital catalana.



Aquesta és la carta íntegra que ha enviat Carmen Calvo:

"Es tracta d'una gran oportunitat per demostrar-li a la ciutadania el nostre compromís amb la cooperació i l'entesa, llançant un missatge nítid a favor de la convivència", subratlla la carta. Fonts governamentals van confirmar que Sánchez estava disposat a mantenir una reunió política, no merament protocol·lària, amb Torra amb motiu de la reunió ministerial a Barcelona. Per part de la Generalitat, la consellera de Presidència, Elsa Artadi, havia posat com a condició que l'entrevista entre els dos dirigents es doti de contingut polític i no es limiti a una trobada protocol·lària.



Igualment, Calvo ha remès una altra carta a l'alcaldessa de Barcelona, ​​Ada Colau, en la qual l'informa formalment que la Casa Llotja del Mar, a la zona portuària, és el lloc triat pel Govern espanyol per fer la reunió. Agraeix la col·laboració que l'Ajuntament pugui oferir, en l'àmbit de les seves competències, per a la celebració del Consell de Ministres del proper 21 de desembre. "Quedem a la teva disposició per a qualsevol qüestió que considereu oportú plantejar", assenyala la carta.