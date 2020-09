Torra: "Les eleccions han de ser un nou plebiscit que confirmi el referèndum de l’1 d’octubre"

El 131è president de la Generalitat, Quim Torra ha comparegut després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) activés la seva inhabilitació definitiva com a president de la Generalitat aquesta tarda. "Les eleccions han de ser un nou plebiscit que confirmin el referèndum de l’1 d’octubre", ha asseverat Torra durant la seva declaració institucional, acompanyat pels membres del Govern al Palau de la Generalitat. El vicepresident, Pere Aragonès, haurà de convocar demà una reunió per activar els mecanismes de substitució interina del president previstos a l'Estatut i a la Llei de Presidència.



"Catalans i catalanes: empenyeu"

La compareixença de Torra ha començat donant el condol a les víctimes i familiars de víctimes de la covid-19 i agraint el suport de la ciutadania, però ha entrat ràpidament al terreny polític i de repressió judicial. "Uns jutges han decidit que no puc ser més president de Catalunya", ha asseverat amb relació als magistrats del Tribunal Suprem i del TSJC. "Ni abandono ni em resigno, i encara menys accepto la sentència que vol acabar amb el Govern de Catalunya", ha denunciat. "Portaré la llibertat d'expressió i la independència a Europa. I guanyarem", ha recordat Torra, qui ha apuntat que a Espanya l'independentisme mai podrà trobar justícia.



Amb un to contundent, Torra ha animat al moviment independentista a seguir endavant. "A cada nou pas de repressió, més desobediència civil", ha declarat. "Catalans i catalanes: empenyeu", ha afegit, recordant el famós "apreteu" que va dir als CDR. Insitint en les declaracions de fa uns dies, Torra ha assegurat que "un dels obstacles per la independència és l'autonomia" i que la única manera d'aconseguir-la és a través de la "ruptura democràtica". "La única garantia del moviment independentista català sou vosaltres, la ciutadania organitzada", ha reforçat.

Respecte a les eleccions, Torra ha afirmat que les forces independentistes volen "una democràcia de qualitat". "Han de ser un punt d'inflexió, un nou plebiscit que confirmi el referèndum de l'1 d'Octubre", ha considerat. Per a Torra, en els propers comicis, que ell ha denegat convocar tot i la petició de diversos partits polítics, la ciutadania ha de decidir entre "la república catalana de compromís cívic o la monarquia espanyola de les banderes i l'Exèrcit".



"Som una autonomia propietat de l'Estat espanyol i sempre que sigui així anirem en desavantatge a qualsevol embat global que es presenti als anys vinents", ha dit en referència a la gestió de la covid-19. En aquest sentit, Torra ha assegurat que amb les eines i recursos d'un estat propi el Govern català hagués combatut millor la malaltia. Tot i això, ha insistit que "cap independentista no ha volgut aprofitar aquesta pandèmia per sumar causes a l'independentisme".