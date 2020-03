Torra es mostra satisfet pel confinament total decretat pel Govern espanyol i demana fortes ajudes econòmiques 

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha valorat com una "bona notícia" la decisió anunciada pel president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, de decretar el confinament total de la població, excepte els serveis essencials. En una compareixença des de la Casa dels Canonges del Palau de la Generalitat, on resta confinat pel seu positiu de la Covid-19, Torra ha assegurat que "és evident que si ara -el Govern espanyol- decreta el confinament total es perquè fins ara no existia". Cal recordar que aquesta ha estat una reiterada demanda del President i de tot l'Executiu català, que ha obtingut el rebuig continu de la Moncloa. Torra ha mostrat "satisfacció" per la mesura que s'aprovarà aquest diumenge en un Consell de Ministres extraordinari.

El President considera una "bona notícia" el decret de confinament total "en el combat que tenim contra la pandèmia" i ha afegit que "tots els governs es deuen al benestar de la gent". Torra també ha volgut agrair el suport de "tanta gent", ha dit, que han fet costa al Govern en les "mesures dràstiques" que ha plantejat en les darreres setmanes la Generalitat. Mesures que no s'han pogut materialitzar de forma total en alguns casos pel rebuig del Govern espanyol que havia de donar el vist-i-plau definitiu per poder fer-les complir.

Ara, ha dit Torra, "cal posar en pràctica i de forma estricta" les mesures de confinament total perquè suposen "un pas més" en la protecció de la ciutadania. Malgrat la satisfacció tot i el retard en la presa de la dura mesura, el President de la Generalitat ha posat també l'accent en les mesures d'acompanyament d'aquesta aturada productiva definitiva a l'Estat espanyol. Torra diu que espera mesures econòmiques i socials que l'acompanyin i les reclamarà en la reunió en la reunió telemàtica de presidents autonòmics prevista amb Pedro Sánchez per aquest mateix diumenge.

"Exigim i exigirem mesures socials i econòmiques que estiguin a l'alçada de la magnitud de l'emergència que vivim", ha dit Torra. El President ha demanat que es tingui en compte els "més vulnerables". "Treballadors, autònoms i empreses no poden quedar fora de joc", ha reblat. Torra ha instat a "no escatimar ni una engruna de suport a la nostra gent" i s'ha compromès a fer l'exigència pertinent de recursos al Govern estatal.



En la seva línia habitual el President s'ha mostrat contundent però seré a l'hora de parlar de l'emergència sanitària de la Covid-19. "Continuarem veient coses que no ens agradaran i situacions difícils", ha asseverat. Però ha apel·lat als valors de solidaritat amb què ha dit s'ha forjat Catalunya, un país acostumat a anar a "contracorrent" ha afirmat Torra.

"Demostarem que savem vèncer tots els contratemps" ha afegit i ha instat a tothom a quedar-se a casa, actitud que considera "la millor manera de cuidar-nos tots plegats". Torra també ha reclamat l'aplicació de "test massius" a la població, perquè assegura que com més test s'apliquin la lluita contra el Covid-19 serà molt més efectiva.



En la compareixença, el president ha explicat que cal entrar en "una nova fase" on es lluiti pel "contagi zero". A més, ha assegurat que "totes" les institucions i els agents econòmics i socials tindran el Govern "al costat" per aplicar les mesures "més necessàries" contra el coronavirus. I també ha agraït a Pedro Sánchez que hagi acceptat tirar finalment endavant la mesura del confinament total. Torra ha conclòs dient que estem en una "lluita compartida per l’esperança i la vida".