El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha suspès el judici per presumpta desobediència al president de la Generalitat, Quim Torra, previst per aquest 25 i 26 de setembre, i l'ha ajornat pel 18 de novembre "per impossibilitat material de tramitar complidament la recusació" contra dos magistrats que el mateix Torra va presentar.



A més, el tribunal també ha demanat al president català que retiri la pancarta pels presos en menys de 48 hores, tal com ja va fer en campanya electoral, però Torra es nega a fer-ho de nou.



El president català no haurà d'acudir a la vista oral, programada en sessió de matí i tarda, fins al 18 de novembre, pel que no coincidirà amb el Debat de Política General al Parlament. Torra ja havia recorregut anteriorment la data del judici en considerar que s'havia fixat precipitadament i que coincidia amb el ple parlamentari, tot i que el TSJC va desestimar la seva petició.



Segons el lletrat Carlos Ramos, instructor de les recusacions, "resulta materialment impossible" que la sala resolgui les recusacions presentades pel mateix Quim Torra contra el president del TSJC, Jesús María Barrientos, i la magistrada Mercedes Armas, els encarregats de jutjar-lo per presumpta desobediència.



Torra també va presentar una recusació contra Ramos per "enemistat manifesta" cap a ell i interès directe a la causa, que avui mateix el mateix Ramos ha rebutjat, al·legant que no existeix "cap dada, mer mínima que sigui", que provi que té cap malestar contra el president de la Generalitat i rebutja que tingui enemistat manifesta contra ell que justifiqui apartar-lo del cas. A més, el lletrat també ha proposat la inadmissió de les altres demandes de recusació contra Barrientos i Armadas.



El president s'enfronta a una petició de la Fiscalia d'inhabilitació d'un any i vuit mesos per mantenir els llaços grocs a edificis públics durant la campanya electoral en contra del criteri de la Junta Electoral Central.

Torra es nega a retirar la pancarta pels presos de nou

Aquest mateix divendres, el TSJC també ha enviat un requeriment a Torra perquè torni a retirar la pancarta dels presos que hi ha penjada al balcó del Palau de la Generalitat, a la plaça Sant Jaume.



El president català, però, ja ha respost al tribunal que no pensa retirar la pancarta i que recorrerà la decisió. Torra ha dit que es tracta d'una nova "vulneració flagrant" del dret a la llibertat d'expressió i d'opinió, com ja es va produir durant el període electoral passat, opina.

A més, Torra ha recordat que es tracta d'una de les reivindicacions d'algunes entitats de drets humans internacionals, així com del Grup de Treball sobre Detencions Arbitràries de l'ONU.



Segons informa l'alt tribunal al seu compte de Twitter, es tracta d'una mesura cautelar que adopta a petició de l'associació Impulso Ciudadano, que va presentar un recurs contra el Govern quan es va tornar a penjar la pancarta durant la campanya electoral.