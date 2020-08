Torra: "El Parlament és la seu de la sobirania nacional o no ho és"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet seves les paraules que Carles Puigdemont va pronunciar fa dos dies a Prada, i avisa que sense confrontació no es pot avançar cap a la independència. Torra ha demanat "arriscar" i deixa clar que caldrà "desobeir lleis injustes". En aquest sentit, el president diu que no es pot ser equidistant. "El Parlament de Catalunya és la seu de la sobirania nacional o no ho és, però al mig no ens podem quedar", ha assenyalat Torra.



El president també ha volgut demanar disculpes pels "moments incomprensibles" que han viscut com a Govern i ha demanat fer autocrítica.

Finalment, Torra ha tornat a reclamar "lideratges compartits" per poder tirar endavant el projecte independentista.La clausura de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) ha estat el lloc on el president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet seves les paraules que Carles Puigdemont va pronunciar al mateix lloc, dos dies abans. Torra ha reclamat una confrontació amb l'Estat ja que, si no es produeix no es podrà avançar cap a la independència. De fet, el president de la Generalitat ha cridat a "desobeir lleis injustes" per tal de poder tirar endavant el projecte independentista.

"Arriscar per guanyar"

"No podem, de cap manera, relegar la idea de la lluita per la sobirania dels catalans. Per això hem de prendre una altra vegada la iniciativa", ha asseverat.



Torra ha afirmat que "no hi ha cap batalla petita en la lluita pels drets fonamentals" i que cal anar a "qualsevol batalla" per a "posar en qüestió a un Estat que justament té el punt feble aquí, en el respecte als drets fonamentals dels ciutadans, començant pel més essencial: el dret col·lectiu dels ciutadans a decidir lliurement el seu futur".



"Ens cal arriscar per a guanyar. Si no fem res no avançarem. Si no confrontem no avançarem. I volen tot el contrari, volen que ens censurem, volen que ens acovardim, que temem, volen que esquivem la repressió, volen que la por acabi realment sent el que motivi les decisions polítiques. Jo no ho faré mai, perquè per a mi seria el mateix que deixar-ho estar", ha apuntat.

"La fugida de l'emèrit ha de tenir conseqüències polítiques"

El cap de l'executiu català considera que l'única manera de poder dur a la pràctica la independència és no acatant aquestes lleis. "Si ens creiem que la defensa de la llibertat d'expressió arriba fins a les últimes conseqüències ens ho creiem. Si ens creiem que la fugida del rei emèrit és un acte absolutament inconcebible i que ha de tenir conseqüències polítiques dels partits espanyols, ens ho creiem", assenyala Torra. El president considera que en temes com aquests "no hi ha ni matisos ni grisos", i creu que bona part de la ciutadania els comparteix.

Disculpes

El cap de l'executiu ha volgut també demanar disculpes als ciutadans pels "moments incomprensibles" que hi ha hagut en el Govern. Torra ha demanat fer autocrítica per part dels partits i reconeix que els ciutadans poden estar molestos per la imatge que s'ha donat en alguns moments.



Uns episodis de divisió de l'independentisme que Torra ha admès que no s'esperava veure com a president "enmig de presons i exili".

"M'ha costat entendre algunes reaccions dels partit polítics perquè penses, bé si hem arribat fins aquí, hem fet el 1-O, ens trobem amb presó, exili i repressió, això és tan greu com perquè tota la resta no siguin motius que ens intentin entorpir aquest avançar conjuntament. A vegades ens hem entorpit i ens hem encallat en temes absolutament menors", ha lamentat.



Per això, aposta per "lideratges compartits" que representin els ciutadans i recorda que "així es va fer l'1-O".

"Dies decisius"

Finalment, Torra ha demanat "prendre la iniciativa" i ha reconegut que "hi ha el risc" que la pandèmia "relegui" el projecte de la independència. Per això ha reconegut que en aquests "temps difícils" cal tornar a posar el focus també en aquest objectiu. "Venen dies decisius, dies que haurem de tornar a demanar als ciutadans de Catalunya un esforç permanent més, gairebé m’atreviria a dir una revolució de la solidaritat i compromís cívic per poder aplanar la corba", ha afegit.

En relació al retorn a les escoles, Torra ha assegurat que els centres educatius obriran "sí o sí" al setembre. No es pot permetre, segons el president, que els ciutadans no vagin a la feina i que els centres educatius es mantinguin tancats.



En el discurs de cloenda de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) a Prada, el president ha anunciat que en les properes hores anunciarà un pla per la tornada de les vacances tant a la feina com a l'escola. Torra, de fet, té previst comparèixer en roda de premsa aquest dilluns 24 d’agost, al migdia, acompanyat de la consellera de Salut, Alba Vergés, i del secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon.