Torra: "Persistirem fins a aconseguir la independència"

"Persistim i persistirem en aquesta voluntat democràtica per la llibertat fins a aconseguir la plenitud nacional del nostre país, la independència", ha sentenciat el president de la Generalitat, Quim Torra. Aquesta ha estat una de les frases destacades durant el seu missatge institucional amb motiu de la Diada Nacional.

Torra, que està pendent de les cites judicials amb el Tribunal Suprem i el TSJC els propers 17 i 23 de setembre, ha recordat a l'Executiu estatal que els presos polítics i els exiliats "pateixen encara avui una persecució política pròpia d’un estat autoritari i venjatiu".



"Espanya no ha assumit la seva responsabilitat ni ha demanat disculpes al poble de Catalunya"

Des del Saló dels Diputats del Palau de la Generalitat, el president català ha denunciat avui que 80 anys després de l’afusellament del president Lluís Companys "Espanya no ha assumit la seva responsabilitat ni ha demanat disculpes al poble de Catalunya". En aquest sentit, ha exigit al Govern espanyol "un acte solemne en el que el cap d’Estat i el cap de govern, públicament, demanin disculpes per la persecució, detenció i afusellament del president Companys i de tots els milers de catalans morts a l’exili, als camps nazis de concentració o a les presons catalanes".



També ha lamentat que mentre els governs de països com Alemanya i França han assumit la seva responsabilitat en la detenció i deportació del president català, l’Estat espanyol no hagi fet cap gest. Ha recordat que l’any 2017, el Parlament ja va anul·lar aquell Consell de Guerra, amb els més de 66.000 catalans que també hi van ser jutjats.



Un darrer esforç solidari per combatre la Covid-19

El cap de l’Executiu ha demanat "un darrer esforç solidari" als catalans i catalanes per combatre la Covid-19. Ha reconegut que "caldrà encarar temps de grans esforços i sacrificis", però ha dit tenir "confiança absoluta en que ens en sortirem i serem més forts per a un món incert i poc previsible que ja ha arribat".

I parafrasejant Pompeu Fabra ha assegurat que "tindrem allò que nosaltres sapiguem guanyar: la salut col·lectiva en temps de pandèmia; la llibertat en temps de repressió; la sostenibilitat en temps de canvi climàtic; l’habitatge digne en temps d’especulació; la recuperació en temps de crisi econòmica; la democràcia en temps d’autoritarisme i la República Catalana del compromís cívic en temps de monarquies corruptes", ha conclòs.



Els sanitaris reben la Medalla d'Honor del Parlament

Aquesta dijous a la tarda els professionals sanitaris han rebut la Medalla d'Honor en la categoria d'or del Parlament en reconeixement a l'entrega i compromís en la pandèmia del coronavirus, en un acte en què la Cambra catalana també ha homenatjat les víctimes de la Covid-19. "Curar i cuidar és sempre la nostra missió", ha entomat la metgessa internista de l'Hospital d'Igualada Dolors Arnau, que ha parlat en nom dels guardonats.