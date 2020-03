Torra planteja al Govern espanyol establir una renda de ciutadania i augmentar la liquiditat de les empreses

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha participat aquest diumenge en la reunió amb el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, juntament amb els seus homòlegs dels diversos governs autonòmics. Torra ha agraït a Sánchez, tal i com ja va fer ahir en una compareixença d'urgència, que hagi decretat el confinament total excepte per als serveis essencials, tal com havia demanat reiteradament el Govern de la Generalitat seguint les indicacions de la comunitat científica. Fins aquest diumenge, en què la dràstica mesura del confinament total ha estat aprovada en un Consell de Ministres extraordinaris tal com va anunciar dissabte el president de l'Executiu espanyol en una compareixença per sorporesa, Sánchez havia rebutjat la petició de la Generalitat durant les darreres setmanes. Malgrat tot, Torra li ha traslladat el suport de l’Executiu català per "executar de manera estricta la mesura, que ha de permetre lluitar amb eficàcia i contundència contra la propagació de la Covid-19".

Segons ha informat la Presidència de la Generalitat en un comunicat, en la reunió d’aquest diumenge per videoconferència, el President Torra ha exigit a l’Estat que "posi en marxa un pla de mesures econòmiques i socials que doni seguretat i confiança a treballadors, empreses i autònoms", així com "un pla de recuperació per garantir la sortida a la crisi". "Empreses i treballadors han de tenir la seguretat que no s’hauran d’endeutar per fer front a aquesta situació d’emergència sanitària, social i econòmica, si no que ho hauran de fer les administracions" afirma el comunicat que ha dit Torra durant la reunió.

El cap del Govern català ha reiterat les mesures concretes proposades ja en la darrera reunió amb el president Sánchez de diumenge passat: establir una renda de ciutadania per a treballadors i autònoms. Augmentar la liquiditat de les empreses, especialment de les pimes, que a Catalunya representen el 95 per cent del teixit productiu. Suspendre el pagament d’impostos (IVA, IRPF, Impost de Societats), les cotitzacions a la Seguretat Social i el pagament de les quotes d’autònoms. Establir una moratòria en el pagament de crèdits i hipoteques. Suspendre el pagament de subministraments bàsics. Ampliar les condicions de força major perquè les empreses puguin accedir als ERTO. Eliminar l’objectiu de dèficit i el sostre de despesa perquè comunitats i ens locals puguin endeutar-se per fer front a la crisi. I establir mecanismes de finançament i de liquiditat per als territoris.

El president de la Generalitat ha reiterat, segons el comunicat, la necessitat d’establir, de manera urgent, "un sistema transparent i eficaç que garanteixi el subministrament de material d’autoprotecció i equipament sanitari". En aquest sentit Quim Torra ha demanat retornar als territoris les competències en aquest camp, ja que, ha dit, "la centralització del subministrament no ha funcionat". El cap de l’Executiu també ha insistit en la importància de fer tests massius a la població, per poder actuar més eficaçment contra la Covid-19.

Crítiques del lehendakari Urkullu

Per la seva banda, el lehendakari Iñigo Urkullu ha enviat una carta a Pedro Sánchez, abans de la reunió, en la qual li demana que deixi decidir a les CCAA quines activitats són essencials. Urkullu demana a Sánchez que tingui en compte "l’especificitat de l’economia productiva" de cada territori, que permeti que cada regió pugui "concretar les activitats i empreses que són auxiliars i necessàries per l’activitat crítica" i matisa que el govern en tindrà "coneixement previ". El lehendakari, que és partidari de mantenir la màxima activitat possible per evitar que l’economia entri en "coma", critica que el president anunciés la mesura d’aturar l’activitat no essencial sense haver-ho explicat abans als presidents autonòmics.