Torra proposa a Sánchez l'ús obligatori de mascareta i un "pla de salvament de l'economia"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat al seu homòleg espanyol, Pedro Sánchez, que estableixi l'obligatorietat de dur mascareta als espais públics com a mesura de seguretat davant del coronavirus i que l'Estat implanti un permís retribuït per a les famílies que tenen nens o persones dependents a càrrec. Segons han informat fonts de Presidència, Torra ho ha plantejat a la reunió que els líders autonòmics han mantingut amb Sánchez aquest diumenge per videoconferència.



A banda d'aquestes dues mesures, Torra també ha plantejat una sèrie de qüestions econòmiques, com que s'apliqui una "política de salvament de l'economia" en els propers tres mesos deixant de banda el dèficit i gastant per "salvar persones i llocs de treball". També ha reclamat l'aprovació immediata de la renda bàsica universal que fa setmanes que preparen la Vicepresidència de Drets Socials i Agenda 2030, de Pablo Iglesias, i el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, que dirigeix José Luis Escrivá.



Així mateix, Torra vol "congelar el temps" a les petites i mitjanes empreses (pimes), autònoms i empreses amb una moratòria del cobrament de quotes i impostos, una política de transferències directes i subvencions per garantir la liquiditat als sectors més afectats, en lloc d'una política de crèdits i avals. Paral·lelament, el president de la Generalitat ha reclamat "claredat, transparència i antiburocràcia" per tal que tothom tingui normes clares, se supervisi la banca i no s'afavoreixi els "lobbies empresarials de sempre".



"Tot el que no gastem en els propers tres mesos s'haurà de multiplicar per molt si les empreses fan fallida", ha advertit, i ha subratllat que les empreses no es poden enfonsar ni tampoc es poden perdre llocs de feina. Per això ha instat a acompanyar el desconfinament d'un "pla de salvament de l'economia". "Totes les mesures que es vagin prenent en favor de l'economia tindran el nostre recolzament", ha garantit.