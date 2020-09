Torra vol una solució catalana a les baixes per als pares amb fills en quarantena davant l'immobilisme del Govern espanyol

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat aquest divendres que la setmana vinent reunirà al Palau els representants dels agents econòmics i socials de Catalunya per tal de "trobar una solució" per a aquells pares i mares que s'han de quedar en quarantena a casa sense poder anar al seu lloc de feina perquè els seus fills han de fer una quarantena per contacte. "Si la solució no arriba de Madrid, ha d'arribar de Catalunya. Ja està bé", ha dit Torra recordant que el Govern espanyol encara no ha regulat la incapacitat laboral que la Generalitat reclama per a aquests pares. La trobada serà dimarts al Palau de la Generalitat, després de la reunió del Consell Executiu.

Torra, que ha avançat que no deixarà de "pressionar" al Govern espanyol perquè abordi la qüestió en els termes que l'executiu català reclama, ha recordat que, malgrat ser només una seixantena de grups els afectats amb nens a casa, "ja són molts pares catalans els que es veuen en aquesta disjuntiva". És per això que ha demanat també als comuns que incideixin en el Govern del que formen part a l'Estat espanyol per "tancar aquest tema no resolt". En aquest sentit, s'ha felicitat que la proposta de resolució del debat de política general que demanava aquesta regulació hagi estat aprovada amb el vot dels independentistes i els comuns, i alhora ha lamentat i criticat que el PSC hagi votat en contra.

"Hem de donar a les famílies tranquil·litat per fer les quarantenes, és on ens juguem el risc de rebrot i la taxa de transmissió del virus. Hem de trobar una solució com sigui", ha insistit Torra, que ha sortit en una roda de premsa d'urgència després del ple però on s'ha negat a respondre qualsevol pregunta que no fos sobre el coronavirus, i tampoc ha donat cap més detall sobre les constants demandes per la convocatòria d'eleccions. "Estic centrat en l'epidèmia i les preguntes que respondré seran sobre això", ha dit en rebre les qüestions dels periodistes.