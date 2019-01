Torra s'ha gastat 120.000 euros públics en viatges a l'estranger, fonamentalment per reunir-se amb els exiliats polítics

Els presos i exiliats polítics marquen, en gran part, l'actual vida política catalana. D'una banda, això significa que els centres penitenciaris, especialment Lledoners, s'han convertit en un dels epicentres polítics de Catalunya. De l'altra, les visites als exiliats s'han convertit en relativament habituals. I això, almenys en el cas del president de la Generalitat, Quim Torra, ha suposat també augmentar molt la despesa pública en viatges a l'estranger. Segons ha informat la Cadena Ser, en els seus primers vuit mesos al capdavant de la Generalitat, Torra ha fet nou viatges a l'exterior, que han suposat un import total de 120.000 euros. La xifra multiplica per 14 els 9.000 euros que van suposar els viatges a l'exterior que va fer el seu predecessor, Carles Puigdemont, en el mateix període de temps. Puigdemont, però, només havia fet dos viatges.



Només les visites de Torra a Waterloo, on resideix Puigdemont, han costat 30.000 euros, mentre que els viatges per reunir-se amb altres líders independentistes com l'exconsellera Clara Ponsatí, que està Escòcia, o la secretaria general d'ERC, Marta Rovira, establerta a Ginebra (Suïssa) han superat els 71.000 euros. Per la seva part, el fins fa algunes setmanes conseller d'Exteriors, Ernest Maragall, va destinar 42.000 euros als seus viatges a l'exterior, també clarament per damunt del seu predecessor, Raül Romeva, que va quedar-se en 12.000. L'emissora destaca, en canvi, que el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, va visitar al novembre Puigdemont, però va manifestar que era un viatge privat, pagat de la seva butxaca.

El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha reaccionat a la informació dient que Torra "ha de donar explicacions d'aquests viatges". "Esperem que siguin institucionals. (...) Ens preocupa si ho contraposem amb un Govern que no pren decisions, que no governa", ha afegit el diputat al Congrés. El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha considerat en roda de premsa que és una "barbaritat" que Torra hagi gastat aquests ddiners en viatges a l'estranger i li ha demanat que cessi una "despesa absurda" que paguen tots els catalans però que no es tradueix en una millora dels serveis públics. Segons ell, aixó és la "conseqüència lògica de mantenir la ficció d'un Consell de la República a Brussel·les".

Reunions a Waterloo i Ginebra



Casualment, el mateix dia que ha transcendit aquesta informació el president del PDECat, David Bonvehí, ha anunciat que la cúpula del partit es reunirà amb Puigdemont a Waterloo el proper 14 de gener. La trobada se centrarà en "les eleccions municipals i europees que estan previstes". Entre d'altres qüestions, la idea és aprofitar la reunió per desencallar qüestions com la candidatura a l'Ajuntament de Barcelona, que ara mateix tot apunta que estarà encapçalada per l'exconseller Joaquim Forn, empresonat a Lledoners, i amb opcions que la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, vagi de número dos.



Paral·lelament, la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, també ha explicat que l'executiva de la formació es reunirà properament a Ginebra, precisament amb l'objectiu que hi pugui assistir la número dos del partit, Marta Rovira. "Viu una situació de repressió injusta i va haver d'exiliar-se a causa de la persecució judicial i política de l'Estat espanyol", ha assegurat Vilalta en roda de premsa. Rovira, que va instal·lar-se a Suïssa el març, ja participava a les reunions de l'executiva de forma telemàtica.