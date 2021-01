Torra torna a estar a una passa de ser jutjat per desobediència i "contumaç rebel·lia"

L'expresident de la Generalitat Quim Torra està a un pas d'afrontar-se als tribunals de nou, altre cop per desobediència. El jutjat d'instrucció número 24 de Barcelona considera que existeixen indicis de delicte arran del cas de la pancarta pels presos polítics i exiliats al balcó de la Generalitat i dona 10 dies a la Fiscalia i a l'entitat Impulso Ciudadano per presentar els seus escrits d'acusació. Torra ja va ser condemnat per desobediència i inhabilitat com a president el passat setembre en el marc d'una primera causa molt similar.

Llavors, els tribunals el van condemnar per no haver retirat la pancarta en solidaritat amb els presos polítics i exiliats del balcó del Palau de la Generalitat durant el període electoral del maig i l'abril de 2019, tal com li va requerir la Junta Electoral Central (JEC). Tampoc ho va fer poc després, en el marc del període electoral de setembre del mateix any, tot i que així ho havia ordenat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), motiu pel qual es va obrir una nova causa amb la mateixa acusació. En aquesta segona ocasió, la pancarta la van acabar retirant els Mossos d'Esquadra, després que Torra incomplís el termini de 48h que li havia exigit l'alt tribunal.

La instrucció diu que la conducta de l'investigat "demostra indiciàriament una contumaç rebel·lia enfront d'allò ordenat". També deixa fora els fets del 3 de gener quan, després que la JEC notifiqués a Torra la pèrdua del seu escó, la pancarta va tornar a penjar-se al balcó de la Generalitat.



La diferència principal amb la primera i la segona causa és que, si bé en la primera la JEC va demanar que la pancarta no es pengés durant un període electoral, a la segona, l'entitat Impulso Ciudadano exigia que aquesta no es pengés mai en una institució pública, al·legant que havia de ser políticament "neutral".