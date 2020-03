Torra trasllada a Europa la petició de confinament total de Catalunya

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha traslladat a les institucions europees la petició del confinament total de Catalunya en una carta enviada aquest divendres. En la missiva, Torra explica "la situació que viu el país" i la posició que defensen, basada "en la posició dels experts", segons ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio. La ministra espanyola d'Exteriors, Arancha González Laya, ha respost a Torra que "els dirigents europeus no esperen cartes, esperen respostes", i "la resposta és la que s'ha adoptat des del Govern d'Espanya" amb l'aprovació de l'estat d'alarma.



"Creiem que el confinament total és totalment necessari i per això portarem aquesta petició on sigui", ha explicat. El president, que va donar positiu de coronavirus i està aïllat a la Casa dels Canonges, ha informat que està parlant amb tots els agents socials i econòmics per "trobar un acord nacional i tenir la certesa que aturem totes les activitats". Ha lamentat, però, que ell com a president de Catalunya no pot "oferir seguretat jurídica" perquè no disposa de competències, motiu pel qual necessita l'aprovació de la petició per part de l'Estat.

En referència a la situació en què es troben els hospitals, Torra ha explicat que la majoria tenen material de protecció "pels propers tres dies", un fet que "crea angoixa" per la incertesa sobre si arribarà o quan durarà. Entre diumenge i dilluns està previst que arribi un "estoc massiu" de subministraments mèdics per reforçar els hospitals. Torra ha admès, però, que els preocupa la disponibilitat de respiradors i que el sistema sanitari s'espera que entri en "estrès" ja aquest cap de setmana. El president ha assegurat que entre el material que s'espera hi ha test de diagnòstic però no suficients per atendre tota la demanda i, per això, ha fet una crida a la població a descarregar-se l'aplicació de Salut per fer seguiment dels símptomes.



Torra ha fet èmfasi en el confinament no només de Catalunya sinó de totes les zones que siguin "un alt focus d'infecció", com poden ser Madrid, La Rioja o Àlaba. Torra ha assenyalat que això va de territoris, de zones de risc, i no de comunitats autònomes. "Optem per una posició radical però és la mateixa que han adoptat els països que se n'han sortit".



Tot i que aquest diumenge està prevista una cimera telemàtica dels presidents autonòmics i el president espanyol, Pedro Sánchez, Torra ha defensat haver enviat la carta a Europa prèviament perquè "cada dia que passa la situació és més difícil" i el sistema sanitari català està apunt d'arribar al punt màxim de la seva capacitat. "Això no va de Catalunya o d'Espanya, va d'Europa i de la Humanitat", ha sentenciat Torra.

Resposta a Torra

El Govern espanyol ha rebutjat l'enviament de la carta perquè, segons ha dit la ministra González Laya també en declaracions a Catalunya Ràdio, "les cartes no crec que serveixin de res. Serveixen les accions per aplanar la corba". La ministra d'Exteriors ha insistit que el que cal ara són "respostes" i que la que s'ha donat per part de l'Estat és el reial decret pel qual es va aprovar l'estat d'alarma, i que confina 47 milions d'espanyols per evitar el contacte físic i la propagació del virus. "Hem d'estar a l'alçada dels nostres ciutadans", ha reblat la ministra.