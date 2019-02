Torrent: "La repressió no acabarà amb la voluntat majoritària dels catalans d'exercir el dret a l'autodeterminació"

Com va fer la setmana passada el president de la Generalitat, Quim Torra, el president del Parlament, Roger Torrent, ha llegit una declaració institucional de suport als presos polítics, quan només falten cinc dies perquè arrenqui al Tribunal Suprem el judici de l'1-O. Torrent s'ha mostrat escèptic sobre que el judici sigui just, després de les "múltiples irregularitats i vulneracions de drets" que s'han "produït al llarg del procediment judicial". I ha insistit que la "repressió no acabarà amb la voluntat majoritària del catalans d'exercir el dret a l'autodeterminació" i, per tant, "cal una solució democràtica al conflicte polític".



Envoltat de diputats dels grups sobiranistes -no hi tenien representació Cs, PSC i PP-, però també de membres del Govern, Torrent ha recordat que 11 del 12 acusats que seran jutjats al Suprem "són o han estat diputats" del Parlament i se'ls acusa de "sedició, de rebel·lió, de malversació i de desobediència" pel simple fet d'"haver posat en mans de la ciutadania de Catalunya la decisió sobre el futur polític d'aquest país".



"L'Estat espanyol jutjarà 12 persones de pau per les seves idees i no per les seves accions, però que no s'equivoquin, les idees no es poden empresonar. Al costat hi trobaran el 80% de la població de Catalunya que rebutja la repressió i que no renunciarà mai a decidir democràticament el seu futur", ha proclamat el president del Parlament, que s'ha compromès a treballar "per un país on els conflictes polítics es resolguin fent política i no mitjançant els tribunals, un país on ningú sigui empresonat o s'hagi d'exiliar per les seves idees, un país més democràtic, més just i més lliure".

El també dirigent d'ERC ha repassat la repressió del darrer any i mig: «"censurat publicacions, s'han prohibit manifestacions, s'han intervingut comunicacions, s'han bloquejat recursos d'empara al Tribunal Constitucional, s'ha fragmentat la causa judicial, s'ha destituït i empresonat un govern escollit democràtic, s'han limitat els drets polítics dels acusats, s'ha allargat la presó provisional sense cap justificació, s'ha coartat el normal funcionament del Parlament,...". I ha conclòs que l'Etat pateix una "crisi democràtica sense precedents", que "amenaça els drets i llibertats de tota la ciutadania, no només els independentistes". "La instrumentalització del dret penal per combatre adversaris polítics ha de preocupar el conjunt dels demòcrates. Avui som els independentistes els que seiem al banc dels acusats, però demà poden ser els feministes, els ecologistes, els antifeixistes o els sindicalistes", ha advertit.