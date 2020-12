Torrent serà el numero tres a la llista d'ERC encapçalada per Aragonès pel 14-F

La direcció d'ERC ha proposat que Roger Torrent ocupi el tercer lloc de la llista electoral per als comicis del 14 de febrer. El president del Parlament se situaria rere Laura Vilagrà, dues propostes que ara hauran de validar les bases de la formació. Torrent ha insistit en defensar l'autodeterminació de Catalunya i l'amnistia per als presos independentistes, i ha situat també com a prioritat la sortida de la crisi de la Covid-19 "per l'esquerra" a les portes de la presó de dones de Barcelona on ha visitat Carme Forcadell juntament al vicepresident Pere Aragonès, que encapçalarà la candidatura dels republicans i la número dos de la llista, Laura Vilagrà.

"Volem evitar que la crisi la paguin els de sempre", ha insistit, tot garantint que ERC vetllarà per la independència "sense falses dreceres ni discursos buits". "Ens dedicarem a fer la nostra proposta política, amb vocació de mirar més enfora que no pas el propi melic independentista", ha afegit.

Torrent: "Al feixisme se'l combat de forma nítida, sense matisos. Amb l'extrema dreta no et reuneixes, sinó que t'hi confrontes"

D'altra banda, Roger Torrent també ha carregat per la polèmica reunió del vicepresident del Parlament, Josep Costa, de JxCat, amb grups independentistes de caràcter xenòfob, després que des d'ERC se li hagi demanat la dimissió. "El que ha fet Esquerra em vincula plenament. Al feixisme se'l combat de forma nítida, sense matisos", ha afirmat Torrent, tot i que ha declinat dir si emprendrà alguna mesura com a president del Parlament, però ha assegurat que "la democràcia s'ha de blindar de les opcions d'extrema dreta". "Amb l'extrema dreta no et reuneixes, sinó que t'hi confrontes", ha etzibat. Al mateix temps, preguntat sobre la previsible entrada de Vox a la cambra catalana, ha instat la resta de partits a marcar una "línia vermella" per aïllar la formació d'Abascal.

Torrent sí que ha marcat, però, perfil polític sobre la polèmica de Costa, assegurant que l'enorgulleix la resposta que hi ha donat ERC. "L'extrema dreta no pot intuir que la democràcia li dona ales i la normalitza. Amb l'extrema dreta no et reuneixes, sinó que t'hi confrontes, i Esquerra ho ha fet sempre", ha afirmat Torrent, després que el president del grup parlamentari dels republicans hagi demanat la dimissió de Costa i que el partit hagi trencat l'acord amb Demòcrates de Catalunya –també presents a la reunió-.



Torrent ha fet una crida a fer un "blindatge" contra les opcions polítiques "que voldrien que es desmantellessin totes les conquestes socials, el drets civils i en matèria d'igualtat". "Al feixisme, ni aigua", ha reblat.

Una "frontera" contra Vox al Parlament

D'altra banda, preguntat per si ERC proposarà crear un cordó sanitari contra Vox si la formació de Santiago Abascal aconsegueix representació al Parlament, Torrent ha insistit en fer una crida a "aïllar" el feixisme. El president del Parlament ha apuntat que l'extrema dreta tendeix a anar a l'alça quan hi ha un context de crisi social i ha demanat "no oferir ni un bri d'esperança per a què creixi i arreli a les institucions".



"Ha d'haver un compromís de les forces polítiques democràtiques d'aquest país a dir que no permetrem que el feixisme avanci ni un mil·límetre", ha asseverat en plena pre campanya electoral, mentre ha demanat que, un cop passats els comicis, "les institucions marquin una frontera que mai pugui sobrepassar l'extrema dreta".

Torrent ha instat la resta de formacions a afrontar aquesta qüestió "més enllà d'una polèmica partidista en temps d'eleccions". "Cal una reflexió molt profunda que té a veure amb l'ètica col·lectiva", ha afegit, i ha subratllat que "cadascú ha de ser conscient d'allò que fa, d'allò que ha fet i d'allò que pot fer per no alimentar l'extrema dreta i atenir-se a les conseqüències". Unes declaracions que ha situat en el marc del cordó sanitari a Vox però que arriben pocs dies després de la reunió de Costa amb formacions identitàries.

Aragonès a Carrizosa: "Ni una lliçó sobre l'extrema dreta"

En paral·lel, el coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha replicat aquest dimarts les declaracions del líder de Ciutadans, Carlos Carrizosa. Després que el cap de files del partit unionista hagi titllat els independentistes de "nacionalistes i xenòfobs", Aragonès li ha respòs que Ciutadans "va del bracet amb l'extrema dreta a tots els llocs on governen", en relació als pactes amb Vox.



"Ciutadans han donat fins ara ales a Vox arreu. Per tant, de lliçons, cap ni una", ha afegit el també vicepresident del Govern en funcions de president, que ha acusat Carrizosa "de dir mentides i explicar falsedats".