Tortell Poltrona engega les festes de la Mercè amb un pregó crític amb la gestió de la Covid i la situació dels presos polítics

Tortell Poltrona ha donat el tret d'inici a les festes de la Mercè d'enguany amb el pregó menys convencional. Ha estat una lectura-espectacle amb música en directe, on el pallasso ha llegit una carta de Jordi Cuixart, ha denunciat la situació dels presos polítics i ha rememorat el seu monòleg a l'espectacle inaugural del Festival Grec i ha imaginat una carta a la seva mare per parlar-li sobre el món d'avui. Crític amb la gestió de la pandèmia, i preocupat per la situació del planeta, la cultura i el català, el discurs de Poltrona no ha agradat a alguns regidors de l'oposició, que han abandonat el Saló de Cent. Comença així una festa major marcada per la crisi sanitària, amb els actes descentralitzats pel conjunt de la geografia barcelonina, mascareta i reserva prèvia.

Tortell Poltrona ha començat el pregó llegint una carta de Jordi Cuixart escrita des de la presó

Tortell Poltrona ha pronunciat un pregó poc ortodox, en el fons i en la forma. Darrere el seu nas i pintures de pallasso, Jaume Mateu ha fet del pregó una "escudella catalana", barreja d'ingredients aparentment no connectats, començant per una carta que li ha adreçat Jordi Cuixart des de la presó on el president d'Òmnium Cultural li agraeix l'aportació de la cultura en temps difícils. Poltrona ha reviscut després el fragment de l'espectacle 'A tocar!', de la companyia Baró d'Evel, que va interpretar al festival Grec, i que és el motiu –ha assegurat- pel qual va ser designat pregoner d'aquesta Mercè.



Bastit amb moments musicals en companyia de Joan Garriga i un petit conjunt, Mateu ha tocat temes com la pandèmia del coronavirus -per mostrar-se crític amb l'ordre de prioritats marcades per gestionar-la, amb especial èmfasi al món de la cultura-, la crisi climàtica, la situació dels presos independentistes o la qüestió lingüística. "Qui rebutja la llengua i la cultura d'un lloc podem dir que són, com a mínim, uns inadaptats", ha apuntat. El comentari no ha agradat al regidor de Barcelona pel Canvi, Manuel Valls, ni a Luz Guillarte, de Ciutadans, que han abandonat la sala abans d'hora.



Una Mercè inèdita

Amb el pregó de Jaume Mateu han arrencat les Festes de la Mercè, les més descentralitzades i atípiques de la seva història per fer front a la pandèmia del coronavirus. La primera novetat ha estat un Ball de Gegants i l'Àliga al mateix Saló de Cent de l'Ajuntament, en absència del Toc d'inici a la Plaça de Sant Jaume, on tampoc s'ha pogut seguir el pregó a través de pantalles. L'obertura tradicional de la celebració s'ha traslladat a demà, en un entorn espaiós al Moll de la Fusta. Al Saló de Cent, només 72 persones, entre les quals el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, regidors municipals i membres del Pacte per Barcelona han seguit l'acte en directe.



Amb la disseminació de les prop de 300 activitats als 10 Districtes de la ciutat s'ha mirat de limitar també la mobilitat dels ciutadans, que en tot cas hauran de reservar per accedir a les activitats. Amb aquest canvi de paradigma, La Mercè arriba per primera vegada a la Marina del Prat Vermell, Roquetes o Ciutat Meridiana i espais com el Parc Güell, La Model o el Teatre Grec.