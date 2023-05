Tot obert a Barcelona: empat tècnic entre Collboni, Trias i Colau a sis dies del 28-M

Falten tot just sis dies per a les eleccions municipals del dia 28 i ara mateix es fa molt difícil preveure qui s'imposarà a Barcelona. L'única certesa és que la que fa uns mesos era una batalla a quatre, s'ha transformat en una pugna a tres entre la Barcelona en Comú d'Ada Colau, el PSC de Jaume Collboni i el Junts de Xavier Trias.

Definitivament, l'ERC d'Ernest Maragall s'ha despenjat i sembla del tot improbable que pugui repetir el resultat del 2019 i sigui la primera força a les urnes. En canvi, Colau, Collboni i Trias estan, literalment, empatats. L'aritmètica apunta a què caldran pactes a tres bandes per assolir els 21 regidors que donen la majoria absoluta i, per tant, garanteixen l'alcaldia.

PSC, Junts i BComú se situen en un ventall de set dècimes i poc més de 4.000 vots de diferència

L'escenari, absolutament obert, el retrata l'estudi de l'observatori Key Data per a Públic, que recull les últimes tendències de les enquestes electorals publicades, i que situa el PSC lleugerament per davant de Junts i BComú. Les diferències, però, són mínimes i, per tant, en cap cas es poden considerar definitives.

El tracking pronostica que el PSC s'elevarà al 20,8% dels sufragis i obtindrà 10 regidors, mentre que Junts es quedarà en el 20,3%, que li donaran també 10 representants al ple, i els Comuns se situaran en el 20,1% i es mouran entre els 9 i els 10 edils. Les set dècimes de distància entre Collboni i Colau es traduirien en poc més de 4.000 paperetes de diferència, de manera que seran els indecisos els que determinaran el resultat final.

ERC es quedaria en el 14,1% dels sufragis, que li reportarien entre 6 i 7 electes -ara en té 10-, mentre que el PP consolidaria una millora notable en passar de 2 a 4 regidors i obtenir el 8,2% dels vots. La darrera força en aconseguir representació seria Vox, que arribaria al 5,0% -el llindar mínim fixat per llei per obtenir electes municipals-, que li reportarien dos edils i s'estrenaria al ple.

Quadre de resultats de les eleccions municipals de Barcelona, segons el pronòstic de Key Data.

En cap cas, però, la formació d'ultradreta té garantit assolir aquest 5% de vot i de no arribar-hi els dos representants que ballen anirien a parar a BComú -que arribaria als 10- i a ERC -que s'enfilaria als 7-. La CUP quedaria fora del consistori amb el 4,0% de les paperetes, mentre que Cs i Valents tindrien resultats absolutament residuals.

En comparació amb l'estudi de Key Data de fa tres mesos, PSC i, sobretot, Barcelona en Comú presenten una tendència a l'alça, mentre que Junts i ERC van a la baixa. Pel que fa a les transferències de vot respecte al 2019, ERC pateix una fuita molt notable de votants que ara optarien per Trias i, en menor mesura, per Colau, mentre que l'enfonsament de Cs beneficiaria especialment el PP, Vox i PSC, si bé en els darrers dos casos en un grau inferior.

Possibles pactes

De ben segur les eleccions de diumenge conformaran un ple municipal obert en què caldran pactes i aliances per governar i, de fet, els resultats pronosticats per Key Data preveuen que no hi haurà cap suma entre dues formacions que assoleixi els 21 regidors de la majoria absoluta. Una hipotètica aliança sociovergent entre Collboni i Trias es quedaria en 20, mentre que un pacte entre el PSC i Colau es mouria en xifres similars -19 o 20 regidors-, de manera que el paper clau per decidir l'alcaldia podria recaure en ERC o el PP.

Una suma possible seria la de PSC, BComú i Esquerra, però sembla difícil que els d'Ernest Maragall optin per donar l'alcaldia a un Collboni que presenta un model de ciutat notablement allunyat del seu, mentre que potser seria més factible que facilitessin una tercera investidura de Colau si, finalment, els Comuns remunten i són la primera força a les urnes.

Alhora, en cap cas pot descartar-se una aliança d'investidura a tres bandes entre PSC, Junts i PP, que superaria els 21 regidors, seria beneïda per l'establishment de la ciutat i compta amb notables punts d'acord programàtics, com ara l'aposta per l'ampliació de l'aeroport, l'aturada de l'expansió de les superilles o la defensa de seguir incrementant el volum de turistes que rep la ciutat. Sigui com sigui, tot està ben obert i Barcelona viurà diumenge les eleccions més emocionants i ajustades que s'hi recorden.