Totes les afectacions al trànsit i transport públic per la Marató d'aquest diumenge a Barcelona

La 44a edició de la Marató de Barcelona tornarà a aplegar milers de corredors aquest diumenge. L'organització preveu més de 15.000 participants, gairebé el doble de l'edició de l'any passat, encara tocada per la Covid-19. La cursa, que sortirà a primera hora del matí des de l'Avinguda Maria Cristina i passarà per alguns dels llocs més emblemàtics de Barcelona, provocarà alteracions de trànsit i el desviament d'algunes línies d'autobús al llarg dels 42 quilòmetres que dura el recorregut.

Segons detalla Transport Metropolità de Barcelona (TMB), dues de cada tres línies d'autobús de la capital catalana, és a dir, 65 línies en total, estaran inoperatives durant diverses hores. Els recorreguts es veuran limitats o alterats de 6:30 a 15:00 hores aproximadament. Per aquesta raó, es recomana l'ús del Metro en aquesta franja horària i en els desplaçaments per l'entorn dels llocs per on transcorrerà la competició.

El recorregut

Els corredors aniran des de la plaça Espanya cap al Camp Nou passant per la carretera de Sants, després cap a Sarrià, la Gran Via, la Casa Batlló al Passeig de Gràcia, la Sagrada Família, la Meridiana fins gairebé la sortida de Barcelona, tornaran per la Meridiana, el Pont de Calatrava, la Gran Via, el Fòrum, la Diagonal fins a Glòries i tornar, el front litoral, el parc de la Ciutadella, l'Arc de Triomf, la plaça Catalunya, la Via Laietana, Colom i el Paral·lel. Tots aquests carrers quedaran tallats al trànsit de vehicles.

L'Avinguda Maria Cristina, on tindrà lloc la sortida i l'arribada, es tallarà a partir d'avui i fins diumenge a les 17:00 hores.

Captura del recorregut de la 44a edició de la Marató de Barcelona. — Marató de Barcelona

Tot plegat provocarà afectacions en unes dues terceres parts aproximadament de les línies de bus de TMB que circulen en festiu, concretament en les següents 65 línies: D20, D40, D50, H6, H8, H10, H12, H14, H16, V1, V3, V5, V7, V9, V11, V13, V15, V17, V19, V21, V23, V25, V27, V29, V31, 6, 7, 11, 13, 19, 21, 22, 24, 27, 33, 34, 39, 46, 47, 54, 55, 59, 62, 63, 65, 67, 78, 79, 96, 97, 104, 109, 115, 120, 121, 122, 126, 133, 136, 141, 150, 157 i 192.

A banda, hi haurà alteracions també en les rutes vermella i blava del Barcelona Bus Turístic. La línia T4 del Trambesòs es tallarà entre les 8 i les 13:45 hores.



Quin temps farà el diumenge?

Una de les principals preocupacions dels corredors és el temps que farà diumenge. Tot i que és molt variable, les previsions apunten que serà un dia de ruixats intermitents, sobretot a primera hora del matí. De cara al migdia, sembla que la pluja pararà durant unes hores. Tot i això, serà una jornada gris amb núvols durant tot el dia.