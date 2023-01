Totes les pel·lícules en català que podeu veure als cinemes els propers dies

Tot i la proliferació de plataformes d'streaming, encara avui l'experiència que es viu en el pati de butaques davant de la gran pantalla d'un cinema és incomparable a cap sofà de casa. Per això, i per les moltes novetats que hi ha aquesta setmana, us animem a què continueu sortint de casa per veure pel·lícules en català! Aquí us deixem tots els films que podeu veure en català els propers dies als cinemes del Principat.

'El riu de la ira'

La gran estrena d'aquest divendres als cinemes en llengua catalana és El riu de la ira, un thriller d'acció protagonitzat per Jack Houston, John Malkovich i el mític Robert De Niro. Un xèrif i una detectiu proven de matenir l'ordre en un poble, però en Shelby està ple d'ira perquè la seva dona no ha pogut fer realitat el seu últim desig: ser batejada al riu per netejar els seus pecats.

Aquest film es pot veure a partir d'aquest divendres als OCines de Girona, al Screenbox Funatic de Lleida i en altres punts de Catalunya com els Cinemes Amposta o el CineBaix, de Sant Feliu de Llobregat.

'El falsificador de passaports'

Ambientada a Berlín l'any 1942, El falsificador de passaports és una altra de les novetats de la cartellera en català aquesta setmana. En Cioma és un jove que s'ha proposat que ningú, ni tan sols els nazis, li treguin l'entusiasme per la vida. I quan intenta escapar de la seva deportació, descobreix que té un talent innat per falsificar documents i també la seva identitat.

El falsificador de passaports es pot veure en català als Cinemes Girona de Barcelona; als JCA Cinemes de Lleida-Aplicat i als JCA de Tarragona-Valls.

'El gat amb botes: L'últim desig'

Per als més petits de la casa, l'èxit d''aquest Nadal ha estat El gat amb botes: L'últim desig, la gran novetat de la companyia Dreamworks en català. En aquest cas, el gat que calça botes i empunya una espasa ja ha gastat vuit de les seves nou vides, i per recuperar-les ha d'emprendre un viatge èpic per la Selva Negra a la recerca de l'Estel dels Desitjos.

Pots veure El gat amb botes als cinemes Arenas Multicines i Verdi de Barcelona. També als OCines de Girona i als JCA d'Alpicat (Lleida) i jCA Cinemes Tarragona-Valls.

'El llibre de l'amor'

La pel·lícula El llibre de l'amor és una de les principals novetats a la cartellera aquesta setmana. En aquest film, en Henry, un escriptor fracassat, s'enduu una gran sorpresa al descobrir que el seu llibre és un éxit de vendes a Mèxic, i emprèn una aventura juntament amb la traductora del llibre, on descobrirà que ella ha convertit la seva novel·la en una narració eròtica.

La projecció d'El llibre de l'amor es pot veure a partir d'aquest divendres a Cinesa SOM Multiespai de Barcelona, als JCA de Lleida-Aplicat i als JCA de Tarragona-Valls.

'Avatar: El sentit de l'aigua'

La segona pel·lícula de la saga Avatar no ha tingut la resposta que els productors esperaven, si bé ha estat un éxit de taquilla, les expectatives generades eren molt altes. No obstant això, el segon film de la sèire s'ha estrenat en català en molts cinemes de Catalunya, i aquesta gran novetat ha portat al públic fins al cinema. Ambientada deu anys després dels esdeveniments de la primera entrega, Avatar: El sentit de l'aigua narra la història de la família Sully i les batalles que lluiten per sobreviure.

Podeu veure Avatar 2 en català a Barcelona a l'Arenas Multicines, o bé als OCines de Girona i Tarragona, i als JCA d'Alpicat (Lleida).

'Silent Land'

Tot i que el títol s'hagi mantingut en anglès, Silent land és una pel·lícula polonesa que aquest divendres s'estrena als cinemes en català. Relata la història d'una parella acomodada que passa les vacances a una illa italiana. Aliens a la sequera, demanen que algú els arregli la piscina, però la presència contínua d'un estrany fa que el envaeixi la por i explorin el costat més obscur de la seva relació

El film es pot veure la propera setmana als Cinemes Maldà de Barcelona, al Screenbox Funatic de Lleida i al CineBaix de Sant Feliu de Llobregat.

'Suro'

Suro és una pel·lícula dirigida per Mikel Gurrea que explica la història de l'Helena i l'Ivan, una jove parella de ciutat que intenta dur a terme una vida rural justa, sostenible i tolerant, però que es xoca contra la cara lletja del camp català. La vida als boscos de sureres queda lluny de ser tranquil·la i reconstituent.

El film català es podrà veure als cinemes Verdi de Barcelona i al Teatre Patronat de Berga en dos passis diferents, un aquest diumenge i l'altre el dilluns de la setmana vinent.

'Gordon i Paddy'

Gordon i Paddy és la història d'un gripau comissari, en Gordon, i una rateta que l'ajuda, en Paddy. Junts, intenten recuperar unes nous que la guineu entremaliada ha robat, i per davant tenen un món d'aventures que els espera. Una pel·lícula d'animació sueca per als més petits de la casa.

Aquesta pel·lícula es projecta doblada al català i també subtitolada, per tal de fomentar la lectura entre els més petits alhora que s'ajuda als infants amb dificultats auditives.

Gordon i Paddy es pot veure, en un passi únic, a la Biblioteca Carles Rahola de Girona. Més endavant estarà disponible també al teatre Lluïsos d'Horta i a la Biblioteca El Carmel de Barcelona.

'Maija Isola'

Aquest documental germanofinès retrata la vida de la modista Maija Ijasola, l'autora dels icònics estampats Marimekko, la marca de roba més coneguda de Finlàndia. En aquesta cinta, que ja s'ha exhibit en diferents punts de Catalunya amb una gran acollida, la directora Leena Kilpeläinen reconstrueix la vida d'Isola a través de fotografies, dibuixos, diaris personals, postals i seqüencies d'animació.

Durant la propera setmana, el film es pot veure, en llengua original i doblada al català, a la Biblioteca Pública de Lleida i al Centre Cívic Santa Eugènia de Girona. A Barcelona, es pot veure a la Biblioteca Esquerra de l'Eixample-Agustí Centelles i a la Casa Elizalde.