Totes les pel·lícules en català que podeu veure als cinemes els propers dies

L'èxit rotund d'Alcarràs, a nivell nacional i també internacional, va cultivar un rècord històric d'espectadors a les sales de cinema en català durant el 2022. Ara, gairebé un any després, veure pel·lícules en català continua sent una bona forma de fomentar la cultura en la nostra llengua, per tal que la producció no s'aturi i el talent de casa nostra, com en el cas de Carla Simón, pugui emergir. I no hi ha millor manera de fer activisme que assegut còmodament en una butaca d'un cinema.

Per aquest motiu una setmana més us portem la cartellera del cinema en català amb totes les novetats de les pel·lícules que podreu veure els propers dies. La llista l'encapçala un film protagonitzat per Greta Fernández i Roger Casamajor, i també compta amb algunes animacions infantils, un documental i els èxits nadalencs d'Avatar i el gat amb botes.

'El fred que crema'

Per tercera setmana consecutiva, el principal film de les cartelleres en català és El fred que crema, un thiller històric protagonitzat per Greta Fernández i Roger Casamajor que narra la història d'una família que acull uns jueus que fugen dels nazis el 1943. La por, la tensió i la mort són molt presents a la vida de les muntanyes catalanes, mentre els alemanys despiadats busquen als jueus per la vall i estan disposats a trobar-los, costi el que costi.

Durant els propers dies, El fred que crema es pot veure als Cinemes Girona, Verdi, Renoir i Cinesa Diagonal Mar de Barelona. També es pot veure a l'Ocine d'Arenys, Blanes, Platja d'Aro, Girona, Granollers i el Vendrell; i al Screenbox Funatic de Lleida.

'Un viatge de marbre'

Aquest documental ressegueix la ruta del marbre, des Grècia fins a la Xina, tot fent un viatge impressionant a través de la vida d'alguns personatges. Una reflexió amb humor sobre l'autenticitat, la tradició i labsurditat de l'economia global, que retrata com és la vida al voltant de la ruta del marbre.

La cinta es podrà veure,en versió original subtitulada en català, a la Biblioteca Pública de Tarragona, al Cinema els Til·lers de Sort i al Casal de la Cultura de Sant Cugat del Vallès.

'Avatar: El sentit de l'aigua'

La segona entrega de la saga Avatar continua sent un dels principals reclams per anar al cinema. Avatar: El sentit de l'aigua narra la vida de la família Sully deu anys després de fer fora als humans de Pandora. Tot sembla tranquil, fins que un fet inesperat torna a posar els avatars de tot el planeta en peu de guerra, amb l'afegitó que els protagonistes, que ara parlen català, han format una família.

Es pot veure a l'Arena Multicines de Barcelona, a l'Ocine de Girona i de Roquetes, al CineBaix de Sant Feliu de Llobregat, al Cinesa Parc Vallès de Terrassa i al Multicines Sucres de Vic.

'El gat amb botes: L'últim desig'

Les aventures del gat amb botes estan en perill a El gat amb botes: L'últim desig,

perquè el gat que calça botes i empunya una espasa ja ha gastat vuit de les seves nou vides. Per recuparar-les, i no morir en l'intent, haurà de cercar l'Estel dels Desitjos, una recompensa molt preuada. Aquest film ha sigut un èxit durant la campanya de les festes de Nadal, i encara aguanta present en algunes de les principals cartelleres en català del país.



Es pot veure al Cinesa Parc Vallès de Terrassa, al Multicines Sucre de Vic i al Teatre l'Artesana de Falset.

'Mikado'

Mikado és una pel·lícula que íntima i crua que relata la vida de la Magda, una adolescent que perd la mare i es queda a viure sola amb el pare. Quan comença a treballar com a voluntària en un hospital de nens amb càncer, una acció farà que el seu pare esclati i posi a prova la relació entre ells.

És un film romanès que es pot veure al Teatre Municipal l'Ateneu d'Igualada i al Cinema Germandat de Batea.



'La vida sense tu'

La vida sense tu és un film francés ple d'emotivitat amb dos nominacions al Festival de Cannes. En un carrer de París, la Joan Verra es troba amb el primer amor. Aclaparada, fuig a casa seva per rememorar els últims 40 anys construint una imatge fantàstica de la seva vida conjuntament amb el seu fill. El viatge emocional que recorren els ensenya un nou món sobre l'acceptació de les històries que ens expliquem a nosaltres mateixos.

En la seva segona setmana a la cartellera, aquesta pel·lícula es pot veure únicament al CineBaix de Sant Feliu de Llobregat.



'Yuku i la flor de l'Himàlaia'

Un altre dels films infantils que repeteixen a la cartellera aquesta setmana és Yuku i la flor de l'Himàlaia, una pel·lícula sobre un jove ratolí que viu amb la seva família al soterrani d'un castell. La seva àvia li transmet els valors familiars explicant-li contes populars de tota la vida. En un dels llibres de contes de la seva àvia, Yuku aprèn que la flor de l'Himàlaia li pot donar la llum eterna, així que emprèn un gran viatge amb l'objectiu de trobar la flor.

Les projeccions de la vida d'en Yuku seran al CineBaix de Sant Feliu de LLobregat, als Cinemes Girona de Barcelona i al Cinema Truffaut de Girona.