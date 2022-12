Totes les pel·lícules en català que podeu veure als cinemes els propers dies

El Nadal és sempre una bona època per anar al cinema. A vegades, el dia a dia ens pren massa temps, però amb les festes nadalenques podem tornar a gaudir de la gran pantalla i, sobretot, de pel·lícules en català. Aquí et deixem una llista amb les últimes novetats per trobar, aquesta setmana, les grans produccions d'aquest any en català a les cartelleres dels cinemes de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona.

'El gat amb botes: L'últim desig'

Recent estrenada el passat dimecres, El gat amb botes: L'últim desig és la gran novetat de la companyia Dreamworks per aquest Nadal en català. En aquesta ocasió, el personatge felí que calça unes botes i empunya una espasa ja ha gastat vuit de les seves nou vides, i per recuperar-les ha d'emprendre un viatge èpic per la Selva Negra a la recerca de l'Estel dels Desitjos.

Es pot veure a Barcelona es pot veure als Cines Verdi, Arenas Multicines, Cinesa Diagonal, Diagonal Mar i SOM Multiespai; i també a OCine les Gavarres (Girona), Cine Yelmo Parc Central (Tarragona) i JCA Cinemes d'Alpicat (Lleida).



'Avatar: El sentit de l'aigua'

La gran bomba ha arribat després d'una dècada d'espera. Els personatges d'Avatar ja són als cinemes de Catalunya, i a més, ara parlen català! Ambientada deu anys després dels esdeveniments de la primera entrega, Avatar: El sentit de l'aigua narra la història de la família Sully i les batalles que lluiten per sobreviure.

Pots veure Avatar 2 a Barcelona, als Cinesa SOM Multiespai, Arenas Multicines, Cinesa Diagonal, Diagonal Mar i als Cinemes Girona. També es pot veure als cinemes JCA Tarragona-Valls, als OCines de Girona i als JCA d'Alpicat (Lleida).

'El sostre groc'

El nou documental de la directora irreverent Isabel Coixet ja es pot veure als cinemes de Catalunya. Situada el 2018, la cinta narra com un grup de nou dones de Lleida van presentar denúncies per abusos sexuals contra dos professors de l'Aula de Teatre. El cas ja havia prescrit i es va arxivar, però els seus testimonis estaven obrint una porta on no tot estava perdut.

Pots veure El sostre groc a Barcelona al Cinema Renoir, Yelmo Icaria, i als Boliche Cinemes.

'Suro'

Suro és una pel·lícula dirigida per Mikel Gurrea que explica la història de l'Helena i l'Ivan, una jove parella de ciutat que intenta dur a terme una vida rural justa, sostenible i tolerant, però que es dóna de cara contra la cara lletja del camp català. La vida als boscos de sureres queda lluny de ser tranquil·la i reconstituent.

Es pot veure a Barcelona als Cines Verdi, Yelmo Icaria i Renoir. També al Cinema Truffaut de Girona i a Screenbox Funatic de Lleida.