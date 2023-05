TotxTerrassa revalida el seu mandat i el PSC arrasa a Sabadell amb majoria absoluta 

Mentre la pugna a Barcelona s'ha mantingut viva fins al final de l'escrutini, hi ha capitals comarcals que han reproduït els sondejos gairebé al peu de la lletra. TotxTerrassa (TxT), amb Jordi Ballart al capdavant, revalida el seu mandat amb un total d'11 regidors i es manté com la ciutat de l'Estat més importantamb un alcalde independent; mentre que el PSC arrasa a Sabadell amb majoria absoluta i guanya amb comoditat a Mataró i a Vilanova i la Geltrú i Junts torna a vèncer a Vic, aquesta vegada amb Albert Castells com a cap de llista.

Resultats més ajustats s'han donat a Manresa —on Marc Aloy i ERC canten victòria per poc— i a Berga, on la CUP es torna a imposar malgrat la pèrdua de regidors. Vilafranca del Penedès, per la seva banda, viu un canvi de colors: en aquest 28-M el PSC ha desbancat a Junts.

Vallès Occidental i Maresme

Després d'abandonar l'alcaldia de Terrassa i oposar-se a l'aplicació de l'article 155, l'exsocialista Jordi Ballart va fundar TxT, una candidatura independent que governa a la cocapital del Vallès Occidental des de la seva fundació el maig de 2018. Ara mantindrà el càrrec amb el 33,4% dels sufragis i 11 dels 27 regidors del consistori, un més respecte al 2019. El segon partit més votat ha estat el PSC, amb Eva Candela, que han mantingut els 7 regidors que ja tenia. Pel que fa a la dreta, Ciutadans ha quedat fora i Vox i PP entren a l'Ajuntament amb 3 i 2 regidors, respectivament.

El partit independent de Terrassa, TxT, es manté com a primera força

A Sabadell, l'altra capital de la comarca, el PSC de Marta Farrés ha sumat 4 regidors —n'ha obtingut 14 de 27— i podrà governar amb majoria absoluta. La segueixen, de lluny, Gabriel Fernàndez d'ERC i Nani Valero de la Crida, amb tres regidors cadascun. Els vots de la dreta també s'han desplaçat de Ciutadans cap a Vox (2) i PP (1).

Pel que fa a Mataró, la capital del Maresme, David Bote i el PSC han revalidat el seu tercer mandat amb 11 regidors, dos menys respecte al 2019. ERC i Vox —que entra per primer cop— han estat la segona i tercera força amb 4 regidors cadascun. Com a novetat també s'introdueixen el PP i la CUP.

Garraf i Alt Penedès

El PSC i Juan Luís Ruiz han cantat victòria a Vilanova i la Geltrú, la capital del Garraf, amb 11 dels 25 regidors i el 36,84% dels sufragis. Olga Arnau, d'ERC, perd força i s'emporta només 3 regidors, els mateixos que Transformem, una candidatura encapçalada per Marc Segarra que no tenia representació en el consistori sortint.

Junts perd l'alcaldia de Vilafranca del Penedès en favor del PSC

Quant a Vilafranca del Penedès, el PSC ha desbancat a Junts i Francisco Romero serà el nou alcalde de la capital de l'Alt Penedès amb 8 representats i el 30,08% dels vots. El cap de llista de Junts, Aureli Ruiz, empata en 5 regidors amb Pere Sàbat i ERC. La CUP i En Comú completen l'Ajuntament, mentre que Ciutadans perd suport i queda fora.

Bages, Osona i el Berguedà

La força majoritària al consistori manresà tornarà a ser ERC, amb Marc Aloy al capdavant. Els republicans perden un regidor respecte al 2019 i Junts, amb Ramon Bacardit, en perd 2. Enguany els resultats a la capital del Bages no han estat tan ajustats i tres noves formacions entraran a l'Ajuntament: Impulsem —vinculada al PDeCAT—, Front Nacional de Catalunya i Vox.

Berga manté el seu feu al Berguedà, però perd 2 regidors

A la capital d'Osona, Vic, ha tornat a vèncer Junts, amb 8 representants, tres menys que a les passades eleccions municipals. Albert Castells s'estrena com a alcalde, però perd la majoria absoluta de la seva predecessora, Anna Erra. La segona i tercera força han estat ERC i la CUP, amb tres regidors cada partit.

Finalment, Berga manté la seva aposta per la CUP, encapçalada per Ivan Sànchez. Aquest 28-M, però, perden 2 regidors —passen de 6 a 8—, igual que Junts, que en tindran 4. Al consistori de la capital del Berguedà també hi entrarà una nova formació, Berga Grup Independent, amb dos representants.