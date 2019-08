Un augment a les exportacions de carn de boví i de soia podrien donar el cop de gràcia a la selva de l'Amazones, un dels pulmons del planeta. És el que denuncien associacions i partits ecologistes de tot el món, que han començat a mobilitzar-se contra la signatura del tractat entre Mercosur i la UE, que hauria de ratificar-se durant l'any vinent.



L'acord inclou la creació d'un contingent de 99.000 tones per a la importació de carn de boví del Brasil, l'Argentina, l'Uruguai, Paraguai, i Veneçuela (suspesa de Mercosur en l'actualitat), que suposaria un augment del voltant del 50% de la carn que Europa importa d'aquests països. Més bestiar boví podria implicar un augment en la superfície dedicada a la ramaderia i la destrucció de la selva per plantar en el seu lloc camps de soia amb la qual alimentar al bestiar.

A Holanda, en només una setmana més de 57.000 persones han signat una petició impulsada pels Verds contra la signatura del tractat. “Cap petició anterior havia crescut tan de pressa. Veiem que molta gent està preocupada per la situació a l'Amazones i sobre la via política que està perseguint Bolsonaro [president del Brasil]”, explica a aquest diari lsabelle Diks, la diputada verda que està darrere de la iniciativa.

Diversos líders europeus han anunciat durant l'última setmana que no firmarien l'acord amb Mercosur si Brasil no protegeix els boscos amazònics

Líders europeus com el líder francès Emmanuel Macron i l'Irlandès Leo Varadkar han anunciat en l'última setmana que no signarien l'acord amb Mercosur si el Brasil no protegeix els boscos amazònics. Però la petició dels Verds holandesos va més enllà: denúncia que el mateix text de l'acord de lliure comerç de la UE amb Sud-amèrica provocaria que es talin més arbres.



Una solució podria ser que s'inclogui una clàusula específica per a l'Amazones en aquest tractat, que garanteixi que cap dels productes que Europa importa tenen un impacte directe en la destrucció de la selva. Si no és així, “els productes no haurien de viatjar a Europa”, denúncia Diks. “Les demandes de sostenibilitat estan molt mal protegides [al tractat]. Els punts sobre els aspectes de sostenibilitat haurien de ser una condició indispensable”.

Bolsonaro, el passat 23 d'agost a Brasília | Reuters

Segons la diputada holandesa, un tractat de lliure comerç amb Mercosur que sigui respectuós amb els animals i el medi ambient podria tenir més poder per canviar les pràctiques del Brasil que la promesa de 20 milions d'euros d'ajuda del G7, que Bolsonaro ha rebutjat de moment, per lluitar contra el foc de l'Amazones.



“És contradictori. Si ets realment seriós sobre els Acords de París i a intentar crear una economia circular i un món més sostenible, no pots donar suport a aquest acord entre la UE i el Mercosur”, denúncia.



Diks, qui pretén aconseguir 75.000 signatures en els pròxims dies, utilitzarà la petició per exercir pressió sobre el seu parlament nacional i el Consell Europeu en contra de l'acord. L'acord de lliure comerç al qual Mercosur i la Comissió Europea van arribar al juny encara ha de ratificar-se en els parlaments nacionals dels cinc països americans. Els països europeus també han de ratificar-ho, però el procés a seguir encara no és clar.

Guanyen les grans empreses, perden els agricultors



No només els Verds holandesos han protestat contra l'acord. El mes passat, més de 340 organitzacions ecologistes tant d'Europa com de Sud-amèrica van signar una carta demanant que es parin les negociacions fins que no hi hagi una garantia que els productes brasilers venuts a Europa no contribueixen a la desforestació i l'expropiació de terres a poblacions indígenes.



Encara que Brussel·les reitera que l'acord és una manera d'incloure al Brasil als Acords de París i que és la primera vegada que s'estableixen compromisos vinculants per complir els objectius mediambientals d'aquesta declaració, els signants de la carta denuncien que l'acord no li dóna cap eina pràctica a la UE per forçar que el Brasil compleixi amb els objectius climàtics.

Una de les zones destruides pel foc a la selva amazònica | EFE

“És temerari signar un acord sense disposicions específiques en aquest sentit. [El text] esmenta els Acords de París però no detalla gens específic”, defensa Hannah Mowat, coordinardora de campanyes de FERN, una organització que analitza l'impacte que les polítiques europees tenen sobre els boscos i els seus habitants.

"La gent que ha firmat aquest acord no sap l'impacte que tindrà", denuncia Mowat

Mowat denúncia que a més no s'ha realitzat cap avaluació de l'impacte que l'acord UE-Mercosur podria tenir sobre l'Amazones. “La gent que ha signat aquest acord no sap l'impacte que tindrà”, denúncia.



Tant les poblacions indígenes brasileres, que podrien perdre part del seu territori en favor de les grans explotacions agrícoles, com els agricultors europeus són els que tenen més que perdre, segons l'activista de FERN.



“Afavorirà a les grans empreses agroindustrials, l'ús de glifosatos i de transgènics, a més de tenir un impacte terrible sobre la població local. No és bo per a les comunitats que habiten terres útils per conrear aliment per al bestiar. No són bones notícies per a ningú més que per a les grans empreses”, es lamenta.